Alberto Weretilneck reunió a su Gabinete para repasar la agenda de gestión: los principales ejes

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma una nueva reunión del Gabinete Provincial. Turismo, repaso de la agenda legislativa y ejecución de políticas públicas fueron algunos de lso temas abordados en la capital provincial.

El encuentro de las autoridades provinciales en Viedma fue con el fin de analizar el buen desarrollo de la temporada invernal, repasar la agenda legislativa de las próximas semanas y realizar un balance general de la marcha de las principales políticas públicas y acciones de gestión.

Uno de los ejes del encuentro fue el seguimiento de la temporada turística en la Zona Andina, donde el Gobierno monitorea el movimiento de visitantes, las condiciones climáticas y el operativo desplegado durante una de las épocas de mayor actividad económica del año.

En ese sentido, el Ministro de Gobierno y Trabajo , Agustín Ríos , destacó: “Bariloche está viviendo una muy buena temporada turística y eso es una gran noticia para toda la provincia. La actividad genera movimiento económico, beneficia a los municipios y sigue consolidando a Río Negro como uno de los principales destinos del país”.

Turismo incrementó los controles y el acompañamiento durante las nevadas

En línea con la comunicación del gobierno provincial, la Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, declaró en las últimas horas que se mantienen realizando "un trabajo permanente y coordinado entre los distintos organismos. Mientras las nevadas generaban distintas complicaciones, nuestro equipo estuvo presente acompañando a los prestadores, reforzando los controles y trabajando para que la actividad pudiera desarrollarse con las mayores condiciones de seguridad posibles".

Además de las tareas de fiscalización, la Secretaría mantuvo un trabajo permanente junto a Vialidad Rionegrina, la Secretaría de Transporte, municipios, las cámaras de turismo y otros organismos provinciales para responder a las necesidades que fueron surgiendo durante el operativo invernal.

En materia legislativa, el Gabinete repasó los proyectos que el Ejecutivo prevé enviar a la Legislatura durante las próximas sesiones. Entre ellos, se encuentra la Ley de Tasas, una iniciativa destinada a reforzar la autonomía de las Comisiones de Fomento mediante la creación de un régimen que les permitirá ampliar su capacidad de gestión y generar nuevos recursos para atender las demandas de cada comunidad.

En este encuentro, se avanzó con el tratamiento de las políticas de modernización del Estado, los operativos de seguridad y las iniciativas en materia de salud, educación, deporte, energía y desarrollo económico.

Estuvieron en el encuentro el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; los Ministros de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Modernización, Milton Dumrauf; de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; los Secretarios de Estado de Energía, Andrea Confini y de Juventud Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el Secretario de Medios, Gustavo Glave y la Secretaria de Legal y Técnica, María Julia Mosquera.