El partido ''CREO'' está listo para competir en las elecciones rionegrinas en 2027

La fuerza obtuvo el aval definitivo del Tribunal Electoral, lo que lo habilita oficialmente a participar de los comicios para gobernador y en elecciones municipales del año entrante.

El diputado nacional Aníbal Tortoriello , fundó ''CREO'' en Río Negro y luego de tramitar los avales correspondientes obtuvo el reconocimiento definitivo como partido en la provincia. La resolución del Tribunal Electoral le permite competir con sello propio en las próximas elecciones provinciales y municipales y, al mismo tiempo, lo habilita a integrar eventuales alianzas.

Ese escenario cobra especial relevancia en el escenario político porque Tortoriello formalizó en junio su afiliación a La Libertad Avanza , partido que también obtuvo recientemente su reconocimiento provincial. En el año 2025, el diputado había competido en las elecciones legislativas, pero aquella vez, fue dentro de una alianza con el espacio libertario y anticipó que buscará reeditar esa estrategia en los próximos comicios.

A comienzos de julio, fue consultado por la creación de esta nueva fuerza y había expresado: ''este partido se fundó exclusivamente para que lo integren personas que estemos en política por vocación''. Asimismo, explicó que es un partido que dependerá de las necesidades electorales ; es decir que no descarta aliarse con otros partidos para disputar el poder que hoy tiene, mayoritariamente, el partido de Juntos Somos Río Negro .

Aníbal Tortoriello insiste con la gobernación

La obtención de la personería fortalece el armado de CREO de cara a los votaciones para gobernador, en las que Tortoriello ratificó su intención de competir bajo el sello de la alianza violeta. Sin embargo, aclaró que la definición final dependerá de la conducción nacional de LLA.

Al respecto, confirmó su interés personal volver a ser candidato, pero aseveró: ''La mesa política de La Libertad Avanza será la que decidirá orgánicamente quién es la persona más idónea para encabezar esa candidatura''.