El bingo solidario que promete movilizar al Alto Valle con más de 10 millones de pesos en premios

Lo recaudado será destinado a la compra de un mamógrafo para un Hospital de la región. El año pasado llenaron un estadio gigante.

La cita será el segundo domingo de agosto a partir de las 14. Foto: Gentileza.

Bajo el lema "una tarde de diversión, un beneficio que queda para toda la comunidad" y con el antecedente del éxito alcanzado en un evento similar realizado en 2025, se lanzó la convocatoria para un gran bingo solidario a beneficio del Hospital Carlos Rais de Fernández Oro , que tendrá lugar el domingo 9 de agosto en las instalaciones de Sthimpra.

En esta oportunidad, la movida benéfica persigue un objetivo claro e impostergable: "Ayudanos a comprar un mamógrafo para nuestro Hospital" , es el mensaje que bajan desde la organización a los vecinos. Para tentar a toda la comunidad, se anuncian más de 10 millones de pesos en premios .

La adquisición de este equipamiento médico representará un avance histórico para la atención local , permitiendo realizar estudios de prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama sin que los vecinos tengan que trasladarse a localidades vecinas.

La histórica quiosquera Panchita, siempre dispuesta a colaborar con su querida ciudad, invitó vía LM Cipolletti a todos los "orenses y vecinos de ciudades cercanas a participar del Bingo, tenemos la esperanza de lograr una recaudación importante como la del año pasado y de esa manera concretar la ansiada compra del mamógrafo. Ojalá nos acompañen, siempre fue así y no será la excepción esta vez".

En ese sentido, recordó otra gran obra benéfica que concretaron: "En pocos días se reabre la salita de la ex Isla 10 que estuvo cerrada casi dos años. En conjunto entre la Cooperadora y la Municipalidad, se pagó la instalación de gas. Un vecino del barrio, Carlos Godoy nos dio una mano muy grande. Orgullosa de pertenecer a la Cooperadora del Hospital. Orgullosa de pertenecer", indicó emocionada.

Dónde, cuándo y cómo participar del bingo

La cita, como quedó dicho, será el segundo domingo de agosto a partir de las 14 en las amplias instalaciones del predio de Sthimpra, un espacio acondicionado para recibir a cientos de familias y vecinos que deseen colaborar.

El valor de la jugada será de 15.000 pesos e incluye 1 cartón para cada una de las 3 rondas del bingo. Además, solo por adquirir la entrada, cada participante obtendrá un número para el sorteo especial de una moto.

El bingo contará con importantes incentivos para quienes decidan cantar línea o cartón lleno en cada una de las etapas de la tarde:

Primera ronda: -Línea: Freidora de aire. -Cartón lleno: Smart TV de 60 pulgadas.

Segunda ronda: -Línea: Horno microondas. -Cartón lleno:: Lavarropas.

Tercera ronda: -Línea: Aspiradora robot. -Cartón lleno: Heladera.

Una tarde completa para toda la familia

Más allá de los premios principales de las tres rondas y la moto, la jornada promete ser un verdadero festival familiar. Habrá servicio de buffet con propuestas gastronómicas para la tarde, shows musicales en vivo para amenizar los descansos entre jugadas e importantes premios adicionales que se irán sorteando a lo largo del evento.

La invitación está abierta a todo Fernández Oro y zonas aledañas. Cada cartón comprado no solo representa la oportunidad de volver a casa con un gran electrodoméstico o un vehículo nuevo, sino también la posibilidad de sumar una herramienta vital para la salud de todos.

De esta manera, Fernández Oro se prepara para una jornada donde el juego, el espectáculo y la solidaridad se darán la mano por una causa fundamental de salud pública.