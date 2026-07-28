La feria que nació por el pedido de un productor vuelve con más de 65 máquinas y ofertas únicas

Se realizará la última feria agrícola del año con equipos usados y 0 km, financiación, venta online y rebajas especiales el domingo.

La tercera y última Feria de Maquinaria Agrícola del año ya tiene fecha y promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro para productores, contratistas y empresas del sector.

El evento se desarrollará los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto , de 9 a 18 , sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1.138 , en Godoy-Villa Regina , con entrada libre y gratuita.

Uno de los principales atractivos será la exhibición de más de 65 maquinarias agrícolas usadas , cuidadosamente seleccionadas y listas para incorporarse a la próxima campaña.

Lo novedoso de esta propuesta es que los equipos pertenecen a productores y empresas de la región, una modalidad que diferencia a la feria de otros encuentros comerciales y que apunta a generar oportunidades de negocio entre actores del sector.

Los visitantes encontrarán tractores, pulverizadoras, enfardadoras, desmalezadoras, implementos de labranza y maquinaria destinada a la producción de frutas, alfalfa y otras actividades regionales.

También habrá maquinaria 0 km y financiación

A pedido de los propios productores, esta edición sumará la participación de importantes concesionarios de la zona, que exhibirán tractores y equipos 0 km, con asesoramiento técnico, nuevas tecnologías y alternativas de financiación.

Entre las firmas confirmadas estarán César Zanellato, Hanomag Patagonia, Agro Max, Rotro Agro y Tractores Lamarque, además de Grass Cutter, una reconocida fábrica santafesina de maquinaria agrícola.

Durante las tres jornadas habrá precios promocionales y distintas opciones de financiación, tanto para equipos nuevos como usados.

El domingo, la jornada de las grandes rebajas

La organización anticipó que el domingo será el día de las mejores oportunidades.

Todas las maquinarias usadas tendrán importantes descuentos, con el objetivo de cerrar operaciones antes del final de la feria y ofrecer valores difíciles de encontrar durante el resto del año.

También se podrá comprar sin viajar

Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir la feria de manera online.

La organización contará con un grupo oficial de WhatsApp, donde se publicarán en tiempo real las máquinas disponibles, fotografías, precios y novedades.

Según destacaron desde la organización de la feria, en las ediciones anteriores concretaron ventas a productores ubicados a más de 700 kilómetros del predio ferial gracias a esta modalidad.

Una idea que nació de un productor y se convirtió en un éxito

La historia de la feria comenzó en febrero de este año, cuando un productor de la región necesitaba vender un importante parque de tractores e implementos agrícolas.

Ese planteo dio origen a la primera edición, realizada en General Roca, que tuvo una gran convocatoria y excelentes resultados comerciales. Luego llegó una segunda feria en Luis Beltrán, impulsada por productores del Valle Medio.

Ahora, tras una votación entre productores, Villa Regina fue elegida como sede de la tercera y última edición de 2026.

Desde la organización adelantaron que el objetivo es consolidar dos grandes ferias anuales, una en el Alto Valle y otra en el Valle Medio, alternando las sedes para dar protagonismo a distintas ciudades y productores de la región.

Datos de la feria