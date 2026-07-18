Alberto Weretilneck en Catamarca: respaldo al interior y llamado a profundizar el federalismo

El Gobernador de Río Negro participó de la Fiesta del Poncho en Catamarca, respaldó la unidad entre provincias y reclamó más federalismo y pedidos de mayor respuesta del Gobierno nacional.

El Gobernador de Río Negro participó de la inauguración de la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , participó de la apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, donde fue recibido por su par Raúl Jalil en un clima de fuerte respaldo institucional.

La presencia del mandatario patagónico fue interpretada como un gesto de acompañamiento entre provincias en un contexto económico y político desafiante, que el propio Weretilneck definió como “épocas tan difíciles” para el conjunto del país.

Durante el acto inaugural, el gobernador rionegrino destacó la importancia de sostener vínculos sólidos entre las jurisdicciones, remarcando que el trabajo conjunto se vuelve clave para afrontar los desafíos que atraviesa el interior argentino.

La defensa del interior productivo

En contacto con la prensa, Weretilneck agradeció la invitación cursada por Jalil y enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación entre gobernadores, no solo en el plano político, sino también en lo social, cultural y económico.

“El interior viene demostrando que hay una Argentina posible”, sostuvo el mandatario, al tiempo que remarcó que se trata de un país que “produce” y que genera desarrollo desde cada una de sus regiones.

En esa línea, reivindicó el rol de las provincias en la construcción del entramado productivo nacional y cuestionó la histórica concentración de decisiones en la Ciudad de Buenos Aires, a la que calificó como parte de un modelo centralista.

Críticas al centralismo y puesta en valor del trabajo local

El gobernador rionegrino profundizó sus críticas al esquema unitario que, según consideró, ha predominado en la Argentina durante décadas, en detrimento del crecimiento equilibrado de las distintas regiones del país.

“Ha sido tan unitario, tan centralista, que a veces pensamos que las cosas suceden solas”, afirmó, al tiempo que puso en valor el esfuerzo cotidiano de trabajadores y trabajadoras del interior que sostienen la producción.

Para Weretilneck, visibilizar ese aporte resulta fundamental en un momento donde las economías regionales enfrentan dificultades, y donde el federalismo vuelve a instalarse como eje central del debate político nacional.

Video: gentileza El Esquiú

La Fiesta del Poncho como símbolo cultural

En relación con el evento, el mandatario calificó como “hermosa” la apertura de la Fiesta del Poncho y felicitó tanto a la organización como al pueblo catamarqueño por sostener una tradición de profundo arraigo cultural.

Destacó además que este tipo de celebraciones logran trascender gobiernos y gestiones, consolidándose como expresiones genuinas de identidad que pertenecen a la comunidad y que refuerzan el sentido de pertenencia.

La fiesta, considerada una de las más importantes del país en materia cultural y artesanal, reúne cada año a miles de visitantes y expositores, posicionándose como un emblema de la cultura del norte argentino.

Relación con Nación y reclamo por más respuestas

En el plano político, Weretilneck se refirió al vínculo con el Gobierno nacional, señalando que se canaliza principalmente a través de los ministros y funcionarios del gabinete, en un marco que definió como “de diálogo”.

No obstante, reconoció que persiste una demanda de mayor acompañamiento por parte de la administración central, al indicar que siempre hacen falta “más respuestas” para atender las necesidades de las provincias.

En ese sentido, remarcó que la agenda común entre gobernadores incluye temas estructurales como el estado de las rutas nacionales, clave para la producción, y la defensa del sistema universitario público.

Postura sobre proyectos en debate

Consultado por los debates legislativos en el Congreso, el gobernador expresó su respaldo a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, al considerar que fortalece la autonomía de las provincias en la toma de decisiones.

Argumentó que toda iniciativa que otorgue mayores potestades a los distritos debe ser acompañada, en línea con su posicionamiento previo en torno a la Ley Glaciares, donde también defendió la potestad provincial.

Weretilneck sostuvo que las provincias deben tener un rol central en la definición de políticas vinculadas a sus recursos y territorios, especialmente en materia ambiental y productiva, donde existen realidades diversas.

Agenda común entre provincias

El mandatario anticipó que permanecería en Catamarca hasta este sábado, con el objetivo de recorrer la muestra y continuar acompañando a la provincia anfitriona en el desarrollo de la tradicional celebración.

Finalmente, subrayó que los gobernadores del interior comparten hoy una agenda común marcada por la necesidad de fortalecer la infraestructura, defender la educación pública y sostener las economías regionales.

En ese marco, insistió en que la articulación entre provincias se vuelve una herramienta clave para enfrentar los desafíos actuales y proyectar un modelo de desarrollo más equilibrado a nivel nacional.