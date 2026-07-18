Cursos de oficios: de trabajos tradicionales a la era digital

El programa provincial ofrece más de 40 talleres gratuitos en la ciudad. Este año se suman propuestas de streaming y marketing digital para los jóvenes.

El Gobierno de la provincia de Río Negro relanza el programa Capacitarte , una iniciativa de formación laboral gratuita que se despliega en más de 40 localidades de la región. En esta nueva edición, el proyecto busca dar respuesta a las demandas del mercado actual y facilitar la inserción de las nuevas generaciones a través de herramientas modernas.

Andrés Fredes , secretario de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro , destacó el impacto de la iniciativa en el territorio: “La formación en oficios hoy es una política pública muy acertada que tiene en ejecución el gobierno provincial con este programa Capacitarte, que tenemos más de talleres de oficios distribuidos en toda la provincia y bueno, articulando siempre con las juntas vecinales, instituciones comunitarias. y demás para ejecutar estos oficios en capacitaciones de distintas áreas”.

En Cipolletti , la propuesta incluye más de 40 capacitaciones dictadas en conjunto con diversas instituciones locales y el gobierno municipal. El objetivo es permitir que los vecinos elijan caminos formativos que les faciliten ingresar al mercado laboral o desarrollar proyectos de autosuficiencia.

Si bien se mantienen los talleres tradicionales adaptados a las necesidades de cada zona—como electricistas, gasistas, panadería y comida saludable—, este año la propuesta suma una fuerte impronta tecnológica.

Según explicó Andrés Fredes, esta decisión responde a un pedido directo del ejecutivo provincial: “Por una exigencia de nuestro gobernador tratamos de articular estratégicamente oficios que sean más modernos y tecnológicos más direccionados a la juventud como es marketing, marketing digital, streaming, redes sociales, y demás”. En ese sentido, el funcionario remarcó una de las tendencias actuales: “El streaming está pegando muchísimo”.

Requisitos, duración e inscripciones

Las capacitaciones del programa Capacitarte están dirigidas a personas de 16 años en adelante. Este límite de edad responde al marco legal que regula el programa, lo cual permite la posterior entrega de una certificación oficial con validez institucional.

“Es muy importante que es la finalización del curso porque esta política tiene distintas etapas, que esta es la primera donde convocamos a las instituciones para que generen la demanda, pero después entregamos este certificado avalado y firmado por el gobernador”, detalló el secretario de Desarrollo Humano.

A diferencia de la edición del año pasado, donde los cursos duraron tres meses, en esta oportunidad la extensión se ampliará a cinco meses para la mayoría de las capacitaciones, atendiendo a la solicitud de los propios talleristas y alumnos para profundizar los contenidos.

Los interesados en sumarse a estas propuestas gratuitas en Cipolletti pueden obtener información precisa y realizar sus inscripciones de forma presencial. Para ello, deben acercarse directamente a la municipalidad de Cipolletti o bien a la delegación local dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.