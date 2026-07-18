Por eso te pido que vayas a misa: la promesa mundialista que cumplirán los hinchas antes de la final

Con la definición pautada para las 16, decenas de hinchas cumplirán este domingo con una promesa que se repite en cada Mundial: pedir por la cuarta estrella para la camiseta albiceleste.

Los fieles e hinchas se unen este domingo en la Parroquia de Fernández Oro.

Desde las 10 de este domingo, la iglesia de Fernández Oro recibirá a fieles que combinarán la fe con la pasión futbolera. Esto no es novedad ya que es de público conocimiento el amor de el padre Pancho por San Lorenzo. Sin embargo, esta vez, el pedido de muchos, es bastante más grande.

La convocatoria incluye los colores de la bandera, del cielo, de los colores de nuestra camiseta como Selección Argentina.

Hay quienes explican la tradición de ir a misa como algo familiar y cultural; otros, sin embargo, han hecho la promesa de ir si la Scaloneta superaba el partido contra Inglaterra.

El Padre "Pancho".

Fernández Oro, pintado de celeste y blanco

Además de la misa, comercios y casas de la localidad llevan días decorados con banderas y colores alusivas a la Selección. Bares, clubes y espacios públicos preparan todo de cara al partido, que comenzará a las 16 horas.

Con la misa de las 10 como puntapié inicial, Fernández Oro se prepara para una jornada especial: después de la oración, llegará el momento de la cábala futbolera y, finalmente, el pitazo inicial que todos esperan a las 16 horas.

Los espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio el Estadio MetLife de Nueva Jersey recibirá a los finalistas de la Copa Mundial 2026, y la máxima cita del fútbol estará atravesada por una fuerte tradición del deporte estadounidense, el “espectáculo de medio tiempo”.

El show que año tras año domina la escena de la NFL del fútbol americano, poniendo el espectáculo de medio tiempo a la misma altura que el Super Bowl, la final de la liga de ese deporte, desembarca en el fútbol con polémica asegurada.

El Super Bowl suele destinar un piso de 20 minutos para su espectáculo de medio tiempo, sin embargo, la FIFA confirmó que serán 17 minutos de descanso, destinando 11 a los espectáculos y el tiempo restante al armado y desmonte de los escenarios. Con esta información, se deja atrás la especulación inicial de un entretiempo de 30 minutos.

Los artistas que dirán presente en el histórico show

Chris Martin, líder de Coldplay, es encargado artístico del show que tendrá en el escenario a Justin Bieber, Madonna, Shakira y la exitosa banda de K-pop BTS. Pero además, habrán otros artistas que terminarán de darle forma a un show que promete quedar en la historia.