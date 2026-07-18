Sorteo Mundialista: los ganadores ya retiran sus premios en ARSA

Usuarios al día de toda la provincia ya reciben televisores, camisetas y más premios. Conocé cómo revisar si ganaste.

Los ganadores del Sorteo Mundialista comenzaron a retirar sus premios en las oficinas de Aguas Rionegrinas . Esta iniciativa fue diseñada especialmente para reconocer a los usuarios de toda la provincia que mantienen sus cuentas al día.

Entre los elementos adjudicados se encuentran televisores de 43 pulgadas , camisetas de la Selección Argentina , pelotas y gorras .

Los beneficiarios ya se han presentado en las distintas dependencias de la firma para hacer efectiva la entrega de sus obsequios.

Cómo saber si fuiste uno de los ganadores

Para quienes hayan participado, se recomienda revisar la casilla de correo electrónico, prestando especial atención a la carpeta de correo no deseado o spam.

También es posible verificar el listado completo ingresando al sitio web oficial de la empresa, www.aguasrionegrinas.com. Controlar estos canales es fundamental para poder coordinar la entrega del premio a la brevedad.

Transparencia y alcance federal en Río Negro

El sorteo se llevó a cabo mediante el sistema digital Random, el cual cuenta con la certificación de la Lotería de Río Negro. El proceso incluyó la firma en vivo de las actas administrativas correspondientes para garantizar la total transparencia en la adjudicación.

Con un criterio federal y de equidad, la selección dividió a los participantes en cuatro regiones: Atlántica, Andina, Alto Valle y Valle Medio. De esta manera, se aseguró que el reconocimiento llegue a los usuarios de cada rincón de la provincia.