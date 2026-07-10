La obra clave en las rutas 22 y 250 que transformará el tránsito en el Valle Medio

Lo anunció el gobernador en el marco del aniversario de Choele Choel. Además, la innovadora Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio que se viene.

En un resonante anuncio, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , adelantó que la Provincia se hará cargo de finalizar la rotonda de las rutas 22 y 250 y confirmó que Choele Choel será cabecera de una innovadora Red Integrada de Salud para todo el Valle Medio .

Durante el acto por el 147° aniversario de la ciudad, que coincidió con la conmemoración del Día de la Independencia, Weretilneck destacó el rol central de Choele Choel para el futuro de la región y remarcó que estas decisiones forman parte de una agenda provincial pensada para acompañar el crecimiento, mejorar los servicios y preparar al Valle Medio para una nueva etapa de desarrollo.

Uno de los anuncios centrales fue la decisión de la Provincia de hacerse cargo de la finalización de la rotonda de las rutas 22 y 250 , una obra esperada por Choele Choel y por todo el Valle Medio por su impacto directo en la seguridad vial , la circulación y la integración regional.

Weretilneck explicó que esta definición se enmarca en el proceso iniciado con Nación para la transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial: “Río Negro no se quedó solo en el reclamo por el abandono de obras, sino que propuso ser parte de la solución y asumir un rol activo para resolver problemas concretos”.

El Gobernador vinculó esta decisión con el futuro del Valle Medio, una región que tendrá cada vez más protagonismo en el desarrollo provincial: por su potencial agrícola-ganadero, con nuevas áreas bajo riego y mayor capacidad productiva; y por su ubicación estratégica en el paso de los ductos que llevarán petróleo y gas hacia el Golfo San Matías, en el marco de la nueva etapa energética de Río Negro.

“Queremos inversiones, porque las inversiones son trabajo, el trabajo es dignidad y el empleo es futuro. Para eso hacen falta municipios y provincias previsibles, serias y ordenadas”, expresó Weretilneck.

En materia de obras, también confirmó que la Provincia financiará los trabajos de cordón cuneta desde el nuevo pavimento de la calle Don Bosco hasta la intersección con la Ruta Nacional 22, mejorando notablemente la conectividad.

Choele Choel, cabecera de una red integrada de salud

Otro de los anuncios fue la puesta en marcha, por parte del Ministerio de Salud, de la Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio. Se trata de un nuevo esquema de organización sanitaria, con Choele Choel como cabecera regional, que permitirá ordenar mejor la atención, reducir derivaciones, compartir capacidades entre hospitales e incorporar más tecnología.

El objetivo, indicaron desde Provincia, es que cada vecino y vecina pueda acceder a una atención más cercana, más rápida y mejor organizada, reduciendo traslados innecesarios hacia otras zonas de la provincia. Para eso, la red integrará el trabajo de los hospitales del Valle Medio, cada uno con un rol definido dentro de una estrategia común.

“Vamos camino a un sistema de salud mucho más ambicioso, más jerarquizado y menos dependiente de otras zonas sanitarias”, sostuvo el Gobernador.

En este mismo marco, Weretilneck ratificó el compromiso provincial para construir el nuevo CAPS del barrio Las Bardas, con una inversión prevista de $310 millones. La obra será licitada antes de fin de año y permitirá acercar la atención primaria a uno de los sectores de mayor crecimiento.

El Intendente Diego Ramello valoró la decisión provincial y destacó que se trata de una demanda sostenida por la comunidad. “Estamos muy contentos y agradecidos. Las Bardas es uno de los sectores que más creció en la ciudad y necesitaba un centro de salud acorde a esa realidad”, señaló.