Buscan a un hombre de 30 años que desapareció tras ser visto en una escuela del Alto Valle

La Policía de Río Negro difundió la búsqueda de Kevin Adrián Quidel, de 30 años. Fue visto por última vez el miércoles por la mañana.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración para encontrar a Kevin Adrián Quidel , de 30 años , quien permanece desaparecido desde la mañana del 8 de julio de 2026 .

Según la información oficial, el hombre fue visto por última vez alrededor de las 11:30 en la Escuela Primaria N° 32 de General Roca . Desde entonces, no se conoce su paradero y se solicita la ayuda de la comunidad para dar con él.

De acuerdo con la descripción difundida por la fuerza policial, Kevin Quidel presenta las siguientes características:

Tiene 30 años .

Es de nacionalidad argentina.

Mide aproximadamente 1,60 metros .

Es de contextura delgada.

Tiene tez trigueña.

Cabello negro y lacio.

Ojos marrones.

Al momento de desaparecer vestía una campera gris con una franja amarilla, un pulóver gris y jeans gris claro.

Piden colaboración para encontrarlo

La Policía de Río Negro pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato con la Comisaría 3.ª de General Roca o llame al 911.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de utilidad para avanzar en la búsqueda y localizar a Kevin Adrián Quidel.

Otro llamativo caso en la región: Desapareció en el Alto Valle, lo buscaron durante días y apareció de la manera menos pensada

Momentos de preocupación se vivieron en General Roca por la desaparición de un hombre oriundo de la provincia de Chaco, cuyo paradero era desconocido y que era buscado intensamente por distintas unidades de la Policía de Río Negro.

Desde que se radicó la denuncia, se activó un importante operativo para intentar localizarlo lo antes posible.

La búsqueda estuvo encabezada por efectivos de la Comisaría 47° de J.J. Gómez, que trabajaron junto a personal de Policía Montada, Canes y otras unidades especializadas.

Durante varios días, los efectivos realizaron recorridas en diferentes sectores de la ciudad, entrevistas con posibles testigos, averiguaciones y distintas tareas investigativas destinadas a reunir pistas que permitieran encontrar al hombre.

Cuando la búsqueda continuaba y el operativo seguía activo, ocurrió un giro inesperado.

El hombre tomó conocimiento de que era intensamente buscado por las autoridades y decidió presentarse voluntariamente en una dependencia policial para informar cuál era su situación.

Tras ser entrevistado por el personal interviniente, se constató que se encontraba en buen estado de salud.

Una vez confirmado que no existía riesgo alguno, la novedad fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso dejar sin efecto el pedido de búsqueda.