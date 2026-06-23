Buscan desesperadamente a un hombre de 33 años desaparecido hace varios días en Río Negro

La Policía de Río Negro activó un pedido de búsqueda para encontrar a Juan Pablo Tello, visto por última vez el 19 de junio.

El hombre fue visto por última vez el pasado 19 de junio. Foto: Gentileza.

La preocupación crece en Río Negro tras la difusión de un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Juan Pablo Tello , un hombre de 33 años que permanece desaparecido desde hace varios días.

Según informó la Policía de Río Negro , el hombre fue visto por última vez el pasado 19 de junio en la ciudad de San Carlos de Bariloche y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

De acuerdo a los datos difundidos oficialmente, Juan Pablo Tello es de nacionalidad argentina, tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,78 metros , pesa cerca de 72 kilos , tiene cabello corto color negro , tez blanca y ojos marrón claro.

Entre sus señas particulares, presenta un tatuaje de una araña en un lateral del cuello, además de tatuajes en la muñeca izquierda, hombro izquierdo y un brazalete con diseño de arrecife de coral.

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La última vez que fue visto

Las autoridades precisaron que fue visto por última vez en Bariloche el pasado 19 de junio, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de desaparecer.

A partir de la denuncia, se activó un operativo de búsqueda y se solicitó la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Cómo aportar información

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que cuente con información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la Comisaría 5° de Villa Regina para brindar datos que permitan avanzar en la búsqueda.

Mientras continúan las tareas, familiares y autoridades mantienen la expectativa de obtener información que permita localizarlo lo antes posible.