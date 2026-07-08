Atención Cipolletti: habrá cambios en la recolección de residuos por el fin de semana largo

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Habrá cambios en el servicio de recolección por el feriado del Día de la Independencia. Conocé qué días no habrá servicio y cómo abrirá el Cementerio.

El servicio tendrá modificaciones durante el feriado. Foto: Gentileza.

El feriado nacional por el Día de la Independencia traerá modificaciones en algunos servicios municipales de Cipolletti . La Secretaría de Servicios Públicos confirmó cómo será el funcionamiento de la recolección de residuos y cuáles serán los horarios del Cementerio local durante el fin de semana largo .

Si tenés que sacar la basura o planeás visitar el Cementerio, es importante conocer el cronograma para evitar inconvenientes.

El servicio tendrá modificaciones durante el feriado y luego retomará su funcionamiento habitual.

El cronograma será el siguiente:

Miércoles 8 de julio: no habrá recolección en el turno noche.

Jueves 9 de julio: el turno mañana funcionará únicamente para el centro gastronómico.

Viernes 10 de julio: servicio normal.

Sábado 11 de julio: servicio normal en el turno mañana.

Desde el Municipio recomendaron respetar los horarios establecidos para colaborar con el correcto funcionamiento del servicio y evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

El Cementerio abrirá en su horario habitual

Durante todo el fin de semana largo, el Cementerio de Cipolletti permanecerá abierto en su horario habitual.

Los vecinos podrán ingresar de 9 a 17.

Dónde comunicarse ante una emergencia

Ante cualquier inconveniente o emergencia, el Municipio recordó que está disponible la Central Municipal 109.