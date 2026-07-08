Acto patrio y fiesta vecinal: La Municipalidad inaugura un nuevo puente este 9 de Julio

El Municipio de Cipolletti invita a la comunidad a participar del acto oficial por el Día de la Independencia Argentina que se llevará a cabo el jueves 9 de julio a las 11 horas en un barrio de la ciudad.

El acto se realizará a las 11 de la mañana y marcará el final de una larga espera para decenas de familias. Foto: Gentileza.

La jornada se desarrollará en un ambiente festivo, patrio y familiar. Además de recordar la gesta histórica de nuestra independencia, se vivirá un momento muy esperado por el sector: la inauguración oficial del nuevo puente de acceso al barrio Michi Michi , una obra clave que mejorará de forma integral la conectividad y la circulación vial.

El acto se realizará a las 11 de la mañana y marcará el final de una larga espera para decenas de familias que durante años convivieron con un acceso precario y complicaciones diarias para entrar y salir del barrio.

La jornada se desarrollará en un ambiente festivo y familiar, e incluirá la inauguración del nuevo puente de acceso al barrio, una obra que mejora la conectividad y la circulación en el sector.

El encuentro ofrecerá un espacio para compartir con los vecinos y disfrutar de espectáculos musicales y danzas folklóricas.

La vecina Clara Rosa Quiroga, alumna del taller de escritura, recitará la poesía “Mañanita del mes de julio”. La directora general de Cultura, Mariana Prgich, interpretará una canción sorpresa, acompañada por el director de Casa de la Música, Pablo Raymundo. El cierre artístico estará a cargo del ballet de Marcelo Martel, con una presentación de baile folklórico.

Mejora en la conectividad

El nuevo puente se traduce en una mejora en las condiciones de vida de los vecinos del sector ya que contará con más de 9 metros de ancho. Será doble mano para que el tráfico vehicular sea más ágil y fluido.

Durante mucho tiempo, se tuvo una estructura precaria e insegura y, por eso, se decidió reemplazarla e incorporar alcantarillas construidas con caños de polietileno de alta densidad (PEAD), diseñadas para brindar mayor seguridad y durabilidad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que se ejecutó una alcantarilla sobre canal de riego terciario y cuaternario, con losa protectora de 15 centímetros de espesor y hormigonado lateral, en una obra realizada íntegramente por administración municipal.

Actualmente habitan en el barrio de la zona noreste de la ciudad, más de 45 familias por lo cual era sumamente necesario contar con esta obra que mejora la transitabilidad, el ingreso y egreso de los vecinos.

Con el fin de facilitar el acceso de este acto, podrás obtener la ubicación clickeando AQUÍ.