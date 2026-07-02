Una espera de años llega a su fin: inauguran una obra histórica en un barrio de Cipolletti

La esperada obra será inaugurada el 9 de julio y cambiará por completo el ingreso a más de 45 familias de un sector postergado.

La obra será inaugurada durante el acto por el Día de la Independencia Argentina. Foto: Gentileza.

Después de años de espera y reiterados pedidos vecinales, el Municipio de Cipolletti confirmó que el próximo 9 de julio quedará oficialmente inaugurado el nuevo puente de acceso al barrio Michi Michi , una obra considerada histórica para quienes viven en ese sector del noreste de la ciudad.

El acto se realizará a las 11 de la mañana y marcará el final de una larga espera para decenas de familias que durante años convivieron con un acceso precario y complicaciones diarias para entrar y salir del barrio.

El nuevo puente representa una mejora sustancial en la conectividad del sector. Tendrá más de 9 metros de ancho y contará con doble mano, lo que permitirá una circulación vehicular mucho más segura y fluida.

La intervención reemplaza la estructura precaria existente e incorpora alcantarillas construidas con caños de polietileno de alta densidad (PEAD), diseñadas para brindar mayor seguridad y durabilidad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que se ejecutó una alcantarilla sobre canal de riego terciario y cuaternario, con losa protectora de 15 centímetros de espesor y hormigonado lateral, en una obra realizada íntegramente por administración municipal.

Un cambio clave para más de 45 familias

Actualmente viven en el barrio Michi Michi más de 45 familias, que hasta ahora dependían de un acceso limitado que muchas veces generaba inconvenientes para circular normalmente.

Uno de los aspectos más importantes de la obra es que garantizará el ingreso sin dificultades de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad, algo que hasta ahora representaba una preocupación permanente para los vecinos.

La promesa que hizo Buteler al asumir

El intendente Rodrigo Buteler había asumido el compromiso de ejecutar esta obra al inicio de su gestión, luego de escuchar uno de los reclamos históricos de quienes viven en el sector.

La inauguración del puente representa ahora uno de los primeros compromisos de infraestructura cumplidos por la actual gestión municipal.

El Día de la Independencia se celebrará en Michi Michi

La inauguración no será solamente un acto protocolar. El Municipio decidió que este año la celebración oficial por el Día de la Independencia Argentina se realice justamente en el barrio Michi Michi, acompañando este momento tan esperado por la comunidad.

La jornada tendrá un perfil familiar y festivo, con espectáculos musicales, presentaciones de danzas folklóricas y distintas actividades para compartir entre vecinos.

Con música, tradición y una obra largamente esperada, el 9 de julio tendrá este año un significado especial para uno de los barrios que más reclamaba mejoras en Cipolletti.