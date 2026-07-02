Reabrieron la calle Tres Arroyos en Cipolletti tras un mes cerrada por el incendio de La Anónima

Después de semanas de desvíos y trabajos intensivos, volvió a habilitarse una arteria fundamental afectada por el incendio del depósito.

La calle fue habilitada este jueves mientras continúan los trabajos de limpieza en el depósito. Foto: Gentileza.

Después de casi un mes de corte total, este jueves la calle Tres Arroyos volvió a quedar habilitada al tránsito en Cipolletti, marcando un paso importante en la recuperación de una de las zonas más afectadas por el incendio que destruyó el depósito de La Anónima el pasado 2 de junio .

La reapertura era una de las noticias más esperadas por vecinos, comerciantes y automovilistas que durante semanas tuvieron que modificar recorridos por el cierre total de una arteria estratégica para la circulación diaria.

La decisión de reabrir la calle llegó luego de los avances registrados en las tareas de limpieza, saneamiento y remoción de escombros dentro del predio incendiado.

Durante los últimos trabajos, la empresa especializada encargada del operativo instaló un vallado de protección sobre todo el perímetro lindero a la calle Tres Arroyos, buscando garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

Estefania Petrella

La estructura fue reforzada mediante pilotes cementados colocados sobre el margen del depósito siniestrado, reduciendo así el riesgo de desprendimientos o derrumbes hacia la vía pública.

Una arteria clave que vuelve a conectar la ciudad

Con la reapertura, la calle recupera su funcionamiento habitual como uno de los conectores más importantes del sector, uniendo nuevamente dos puntos centrales para el tránsito urbano: Luis Toschi y Lisandro de la Torre.

El cierre había generado complicaciones importantes durante varias semanas debido al alto flujo vehicular que suele registrar esa zona de Cipolletti.

El operativo final para liberar la circulación

Desde el Municipio habían explicado que para concretar la reapertura primero era necesario finalizar la instalación del vallado definitivo y luego retirar las pesadas barreras de hormigón que impedían el paso.

Las tareas demandaron maquinaria especial y un importante operativo para mover las estructuras de seguridad instaladas tras el incendio.

Estefania Petrella

Sigue la limpieza dentro del predio incendiado

Mientras la circulación ya fue normalizada sobre calle Tres Arroyos, continúan los trabajos dentro del predio afectado por el incendio.

La empresa contratada por La Anónima sigue adelante con las tareas de limpieza, saneamiento y tratamiento de residuos, en coordinación con el Comité de Guardia local.

El objetivo sigue siendo estabilizar toda la estructura, remover materiales peligrosos y acceder de forma segura a sectores donde todavía persisten focos de calor entre los escombros.

Con la reapertura de Tres Arroyos, Cipolletti empieza a recuperar lentamente la normalidad en uno de los puntos más golpeados por uno de los incendios más impactantes del año en la ciudad.