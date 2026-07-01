A casi un mes del incendio, reabrirán la calle Tres Arroyos en Cipolletti

La empresa encargada de la limpieza llevó adelante un vallado sobre el perímetro para asegurar la apertura de la calle. El Municipio confirmó a qué hora quedaría habilitada.

Se valló el perímetro del depósito de La Anónima para avanzar en la reapertura al tránsito de la calle Tres Arroyos.

Luego de casi un mes de interrupción total, la calle Tres Arroyos volverá a habilitarse al tránsito en Cipolletti , en un paso más hacia la normalización de la circulación en uno de los sectores más afectados por el incendio del depósito de La Anónima, ocurrido el pasado 2 de junio.

La reapertura se da en el marco de los avances registrados en las tareas de limpieza , saneamiento y remoción de escombros en el predio siniestrado. La arteria había permanecido cerrada por precaución ante el riesgo de derrumbes sobre la calzada, lo que obligó a desviar el tránsito durante semanas en una zona de alto flujo vehicular.

Durante la jornada de este martes, la empresa especializada a cargo de los trabajos avanzó con la colocación de pilotes cementados en el margen del depósito, bordeando la calle Tres Arroyos. Esta intervención permitió consolidar el perímetro y reducir significativamente el riesgo de desplazamiento de materiales hacia la vía pública.

La empresa encargada de la limpieza y remoción de escombros, llevó adelante la cobertura del perímetro con chapas metálicas.

Con este refuerzo estructural, se logró garantizar condiciones mínimas de seguridad para reabrir la circulación. De esta manera, la calle recuperará su funcionamiento habitual como conector vial estratégico entre Luis Toschi y Lisandro de la Torre, dos arterias clave para el tránsito urbano cipoleño.

En este contexto, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, brindó precisiones a LM Cipolletti sobre el estado del operativo. “La empresa que está a cargo del operativo de demolición, limpieza y saneamiento le pedimos que hagan un vallado de protección en la calle para poder abrir. La protección va sobre la vereda”, explicó.

El funcionario detalló además que durante este martes comenzaron los trabajos de soldadura de las chapas que conformarán el vallado definitivo. “Hoy empiezan a soldar todas las chapas y en teoría para las 17 estarían terminando”, indicó.

VALLADO GALPON LA ANONIMA ECP (26) La medida se da tras un pedido del Comité de Guardia para volver a habilitar al tránsito la calle Tres Arroyos. Estefania Petrella

Definición en las próximas horas

Dijkstra remarcó que una vez finalizado el cerramiento, el paso siguiente será retirar las estructuras de hormigón que actualmente bloquean la circulación. “Ahí el desafío es mover rápidamente las vallas de hormigón, hace falta una grúa bastante interesante, con bastante potencia para poder moverlos”, señaló.

En función de esos trabajos, estimó que la habilitación podría concretarse de manera inminente. “Si no es hoy, a última hora, mañana (miércoles) ya quedaría habilitado el tránsito”, afirmó el secretario de Gobierno, marcando un horizonte cercano para la reapertura total.

Comenzó la etapa de limpieza y saneamiento

El inicio formal de las tareas de limpieza, saneamiento y tratamiento de residuos se concretó el lunes por la mañana, marcando el comienzo de una nueva fase en la recuperación del sector afectado por el incendio.

Los trabajos están a cargo de una empresa especializada contratada por La Anónima, en coordinación con el Comité de Guardia local. El operativo fue diseñado para intervenir en un escenario complejo, donde aún persisten riesgos estructurales producto del colapso parcial del edificio tras el siniestro.

El objetivo principal de esta etapa es estabilizar el área, remover materiales peligrosos y permitir el acceso seguro a los focos de calor que todavía permanecen activos en el interior de los escombros.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (79) La empresa contratada por el supermercado, comenzó las tareas de saneamiento este lunes. Estefania Petrella

Un desafío técnico: el “colchón de brasas”

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el operativo es la presencia de un enorme foco de calor activo debajo de la estructura derrumbada. Se trata de un “colchón de brasas” generado por la gran cantidad de material inflamable acumulado en el depósito.

El intendente Rodrigo Buteler explicó que este foco no puede ser atacado directamente debido al peligro de derrumbe. “Es tanto el material inflamable que había, que quedó un colchón de brasas gigante al que es imposible acceder porque tiene peligro de derrumbe la estructura”, señaló.

Esta situación obligó a diseñar un plan de intervención progresivo, basado en la remoción controlada de los escombros para evitar riesgos mayores y permitir el enfriamiento total del área.

Video exclusivo así es el operativo de limpieza en el depósito de La Anónima

Demolición controlada y materiales complejos

Según indicaron las autoridades, la estrategia actual contempla una demolición controlada del edificio siniestrado. Esta metodología permitirá avanzar de manera segura en la eliminación de los restos estructurales y facilitará el trabajo de los equipos de emergencia.

Otro factor que complejiza el operativo es la presencia de electrodomésticos con baterías de litio entre los residuos. Este tipo de componentes representa un desafío adicional, ya que son altamente inflamables y difíciles de extinguir.

“El problema ahí es que había muchos electrodomésticos con baterías de litio, que son muy difíciles de apagar”, explicó Buteler al referirse a las condiciones particulares del incendio.