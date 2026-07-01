Comenzaron las obras de agua potable para 12 barrios de Cipolletti

Esta semana iniciaron los trabajos para dotar de agua potable a sectores del norte cipoleño. ¿Qué trabajos se realizarán y a quiénes beneficiará?

Tras el anuncio realizado en el marco del aniversario de Cipolletti , en octubre de 2025 , esta semana comenzaron formalmente los trabajos para proveer de agua potable a 12 barrios de la zona norte de la ciudad, a través de un ambicioso proyecto de acueducto y extensión de redes domiciliarias.

La iniciativa, ejecutada por Aguas Rionegrinas con financiamiento provincial, prevé dotar de suministro y mejorar la calidad del servicio a cerca de 2.750 familias. La proyección estima que, una vez finalizadas las obras, unas 100 mil personas serán beneficiadas directa o indirectamente por la nueva infraestructura.

El plan contempla cuatro grandes frentes de trabajo. En primer lugar, la readecuación de los bombeos existentes, tanto en el tramo de toma a planta como de planta a red, para sostener el aumento de producción proyectado para el sistema.

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También se remodelará y pondrá en marcha un filtro actualmente en desuso dentro de la planta potabilizadora, con mejoras en tabiques, compuertas, conexiones de ingreso y egreso de agua, manifold de acero y mantos filtrantes, lo que permitirá incrementar la capacidad en 400 metros cúbicos por hora.

A esto se suma la construcción de un acueducto de refuerzo de 4.080 metros, compuesto por cañerías de PVC de 355, 315 y 250 milímetros, que tomará como punto de suministro la salida de la planta potabilizadora ubicada en Santa Cruz y San Luis.

Finalmente, se desplegará una red de distribución interna de 27.742 metros, con cañerías de distintos diámetros, que permitirá ejecutar 2.579 conexiones domiciliarias de agua potable en los barrios comprendidos dentro del área de intervención.

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Barrios beneficiados por la obra

Entre los sectores alcanzados se encuentran Alameda, Cuatro de Agosto, Dos de Febrero, Diez de Febrero, Nueva Esperanza, Las Cabañitas, Las Hortensias, Fuerte Apache, Juventud y Desarrollo, Actia, Obrero A y Obrero B, barrios que hasta el momento carecían de presión adecuada de agua o directamente no contaban con el servicio.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió el inicio de las obras junto al intendente Rodrigo Buteler y remarcó el alcance de la intervención. "2.750 familias de Cipolletti van a tener agua en cantidad y en calidad a partir de esta obra que estamos llevando adelante", afirmó el mandatario provincial.

El gobernador destacó además el sentido social del proyecto. "Es una obra muy importante, muy necesaria y fundamentalmente, como todas las obras, destinada a quienes todos los días dan lo mejor para que Cipolletti esté como esté y para que la provincia siga creciendo", sostuvo Weretilneck durante la recorrida.

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Por su parte, el intendente cipoleño puso el foco en la planificación urbana. "Las obras más importantes para el desarrollo de una ciudad son las infraestructuras. En este caso es un acueducto que le da previsibilidad de crecimiento para 100 mil personas", explicó el jefe comunal.

Buteler detalló también el impacto puntual sobre los barrios históricamente postergados. "Con financiamiento provincial resolvemos la red de 12 barrios de Cipolletti que hasta ahora no tenían presión de agua, y a su vez resolvemos la infraestructura para el desarrollo futuro de la ciudad", indicó.

La obra tuvo su inicio formal en 2023 a treves del Gobierno Nacional, sin embargo luego quedó paralizada con un 36% de avance. Dado a la falta de financiamiento, la provincia decidió concretarla en este periodo con presupuesto oficial.