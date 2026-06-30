Se preparan para iniciar acciones legales en Las Perlas por la falta de respuestas a reclamos por el agua

En la Asamblea por Las Perlas, dejarán que transcurra julio para definir acciones legales por falta de soluciones y respuestas a los reclamos por el agua.

El suministro de agua es un problema constante para los habitantes de Las Perlas. Al parecer, la única alternativa para mejorar el servicio va a pasar por el inicio de acciones legales. Esperarán a que pase julio para iniciarlas.

Solamente porque julio es un mes muy frío y las reuniones del grupo Asamblea por Las Perlas se efectúan habitualmente al aire libre, en la plaza ubicada detrás de la Subcomisaría 82, no se tomará ahora la decisión de iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables por el muy deficiente servicio de agua, agua que no es potable, además.

Los perlenses que luchan por contar algunas vez, pero lo más pronto posible, con un suministro adecuado, que incluya, obviamente, la potabilización del agua que se proporciona a la población, aprovecharán las semanas del mes entrante para seguir juntando firmas de a apoyo a las gestiones emprendidas, a través del petitorio online que sigue disponible en este sitio web

Y, a efectos de contar con el respaldo más amplio posible de la población, a la recolección de firmas vía internet han agregado la búsqueda de rúbricas por escrito en documentos que han dejado en diversos lugares de la comunidad perlense que son de acceso público habitual.

LUCHA POR EL AGUA POTABLE EN LAS PERLAS En la comunidad de Las Perlas, se preparan para exigir por vía legal respuestas concretas a sus reclamos por un servicio adecuado de agua para los hogares.

Una de las integrantes de la Asamblea por Las Perlas, Patricia Brnic, manifestó que, al presente, la campaña para recabar firmas está logrando una gran adhesión por parte de la población. Así, hasta el momento, el número de perlenses que acompañan los reclamos y la estrategia de lucha iniciada se está acercando a los 1.000 pobladores, una cifra por demás significativa y que, seguramente, irá en aumento.

En el petitorio, los requerimientos formulados son los siguientes: declarar la emergencia hídrica y sanitaria en Balsa Las Perlas; implementar medidas urgentes de abastecimiento de agua potable, en cantidad y calidad adecuada, mientras se construye la infraestructura definitiva; y planificar y ejecutar la obra de agua potable de carácter estructural, con cañerías, potabilizadora, bombas y tanques, de acuerdo con las normas de calidad vigentes (ERAS).

Las normas ERAS son las que responden al Ente Regulador de Agua y Saneamiento argentino y procuran asegurar que el agua que se suministra a la población sea apta para el consumo humano, que esté libre de contaminantes y que cumpla con los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos de rigor en el agua potabilizada.

El frío intenso de Las Perlas

La perlense Brnic expresó que en esta época del año el frío se hace sentir con particular intensidad en Las Perlas y las reuniones al aire libre, como las que efectúa habitualmente la Asamblea de la que forma parte, se vuelven muy difíciles de concretar por las bajas temperaturas, insoportables en la desértica Margen Sur.

Además, hay personas que se toman vacaciones de invierno, en particular, las vinculadas laboralmente al sector de la enseñanza. La propia Justicia de Río Negro estará de feria entre el 13 y el 26 de julio.

Estas circunstancias, unido al objetivo de juntar el máximo posible de firmas para el petitorio que se presentará a autoridades provinciales y municipales, han llevado a la decisión de diferir hasta concluido julio la determinación de comenzar con acciones legales.

Fondos para las gestiones

Brnic indicó que, a la vez que se juntan firmas, se continúan los esfuerzos por disponer de los fondos necesarios para solventar los gastos que insumirá la preparación, inicio y sostenimiento de la labor judicial, en particular, el pago a los abogados que asumirán la iniciativa en los tribunales.

En la actualidad, ya hay conversaciones preliminares con abogados y abogadas para asesorarse en relación a las gestiones y planteos que la Asamblea por Las Perlas viene concretando, de modo que los argumentos cuenten con la fortaleza y el poder de convicción indispensables como para que las autoridades gubernamentales cumplan con sus obligaciones hacia el pueblo perlense.

Precisó que, además de los vecinos que acuden a las reuniones de los sábados en la plaza que da al fondo de la Subcomisaría, hay otras que no pueden concurrir por cuestiones de trabajo, pero que brindan su colaboración a través de aportes económicos.

"Lo económico es superimportante porque nuestros siguientes pasos son iniciar acciones legales y para poder exigir, para poder reclamar" ante la Justicia hace falta disponer de recursos para los trámites a realizar.

Posibilidades de propuestas

Señaló que el legislador provincial Luciano Delgado Sempé "nos había adelantado que desde la intendencia" del Municipio de Cipolletti y por parte de funcionarios del Departamento Provincial de Agua (DPA) habían comentado que "querían tener una reunión con algunos vecinos para hacernos algunas propuestas".

"Esa es una información que nos la dio el diputado y estamos a la espera. Pero ya pasaron unos 20 días o más, y pensamos que es como estirar la situación, como ir estirando la bobina y mientras tanto nos tienen tranquilos. Pero, convengamos que lo que nosotros queremos es ver acciones concretas", enfatizó.

"Lo que queremos es que haya gente de ARSA (Aguas Rionegrinas) efectuando mediciones acá, trabajando acá, porque eso es sumamente necesario", afirmó y cuestionó que no se hayan cumplido los compromisos asumidos por el Municipio en octubre de 2025, como en lo relativo a la reparación de las pérdidas de agua en las calles.

Red de mangueras

En la comunidad perlense, la red de distribución de agua está conformada casi en su totalidad por mangueras, que se rompen con frecuencia, generando filtraciones y derrames que, en algunos puntos, generan pequeños arroyos que discurren desde los lugares habitados más elevados del territorio.

Al concluir, Brnic destacó que, una vez que haya transcurrido julio, "vamos a tener un panorama para ver, si no hay respuestas, si estamos ya en condiciones para iniciar las acciones legales".