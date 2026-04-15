Las Perlas: vecinos de las tomas firmarán actas de intención para comprar los lotes que ocupan

En Las Perlas, los vecinos de las tomas existentes en la comunidad quieren pagar por sus tierras y trabajan con el Municipio en un plan para alcanzar la meta.

Vecinos de las tomas de Las Perlas y representantes del Municipio han debatido y acordado una propuesta de trabajo para dejar constancia escrita y firmada de la voluntad de los pobladores de comprar y pagar las tierras donde se han instalado.

A partir de una iniciativa conjunta de funcionarios del Municipio y vecinos de las seis tomas existentes en Las Perlas , se inició un proceso por el cual los pobladores que viven en esos asentamientos irregulares dejarán constancia escrita y firmada de su decisión de comprar los lotes en los que han establecido sus moradas.

La propuesta empezó a materializarse el pasado sábado, en la sede de la Delegación Municipal, con presencia de un numeroso grupo de habitantes de las tomas que estamparon su rúbrica en el documento que certifica su voluntad de regularizar su situación , en el camino hacia la normalización legal.

La propuesta ha sido trabajada inicialmente por el mediador comunitario Jaime Flores , con el respaldo del delegado Carlos Aimasso , y requirió conversaciones previas con referentes de los asentamientos.

VECINOS DE TOMAS PERLENSES COMPROMISO COMPRA DE SUS LOTES Funcionarios del Municipio y vecinos de los asentamientos irregulares de Las Perlas impulsan un programa a través del cual se garantizará la adquisición y el pago de las tierras ocupadas.

En el acta o carta intención que se ha elaborado, se solicita al Ejecutivo municipal, conducido por el intendente Rodrigo Buteler, que interceda ante la empresa propietaria de las tierras Forestadora del Limay y ante la Asociación La Ruca para efectivizar, junto a las comisiones vecinales de las tomas, un programa de pago que encauce la situación por las vías que corresponden.

La adquisición de las tierras les permitirá a los pobladores, entre otras cosas, acceder a la titularidad que se exige a la hora de tramitar la regularización de la prestación eléctrica.

Regularización en Las Perlas

En la actualidad, en Las Perlas el servicio eléctrico ha sido normalizado casi completamente en la zona urbana de la comunidad. En este cuadro, la existencia de asentamientos en los que todas las familias están "colgadas" de la red eléctrica existente constituye un inconveniente a resolver en provecho de la comunidad perlense en su conjunto. Además, existe la necesidad de mejorar otros servicios, como el del agua.

Según información oficial de la Delegación Municipal, se plantea lanzar primero "un plan piloto de pago en el sector denominado" toma Pacífica B, donde hay "treinta familias representadas por una Comisión de Trabajo presidida por la vecina Laura Cifuentes". La iniciativa ha sido impulsa por la Mediación Comunitaria de la comuna.

Flores, el mediador comunitario, en declaraciones a LM Cipolletti, manifestó su convicción y compromiso de trabajar para la solución de los problemas de los perlenses, en diálogo permanente con los vecinos. Expresó que, de concretarse el programa de pago de los lotes a que se aspira, se habrá logrado un hecho seguramente de carácter inédito.

Listas las firmas de tres asentamientos

Adelantó que este miércoles se procedió a la entrega a un funcionario de la Secretaría de Gobierno de las firmas pertenecientes a los vecinos que habitan en tres de los seis asentamientos, con lo que la iniciativa pasará después a evaluación y control del Ejecutivo municipal. Si todo avanza como se espera, el programa arrancará, como ya se puntualizó, por la toma Pacífica B, adonde más se ha ahondado en las conversaciones.

REUNION FUNCIONARIOS VECINA DE TOMA POR PAGO DE TIERRAS El mediador comunitario Jaime Flores, el funcionario municipal Iván Ser y la referente de la toma Pacífica B, Laura Cifuentes, conversan para trazar el camino más adecuado para regularizar la propiedad de la tierra, paso previo a la normalización de los servicios básicos.

En el texto de la carta intención, se destaca la disposición de los vecinos de comenzar un trámite de compra de los lotes ocupados. Se recuerda, al respecto, que los asentamientos informales se conformaron a partir de la primera semana de julio del año 2023.

En el documento, se reconoce expresamente que los terrenos ocupados son propiedad de la Forestadora del Limay/Aficisa S.A. y la Asociación La Ruca y forman parte, además, del ejido de la ciudad de Cipolletti y, por lo tanto, está sujeto a las determinaciones municipales y/o provinciales correspondientes.

Se puntualiza que los asentamientos surgieron por la necesidad que tenía un grupo de personas de contar con un terreno donde establecer a sus familias, en un contexto extremo, relacionado con el alto precio de los alquileres y la imposibilidad de los sectores de menores ingresos de pagar los montos del mercado inmobiliario.

Además, se recuerda que en la actualidad se da una falta de tierras fiscales y/o de loteos sociales como para responder, bajo programas específicos, a los pedidos de vecinos, una situación reiterada a través de los años.

Hay 200 familias en las tomas

Se indica que son 200 las familias ocupantes, distribuidas en los seis asentamientos ahora existentes y que están ubicados en las periferias de los barrios La Ruca Oeste y Costa Esperanza. Ya se ha establecido un relevamiento familiar de las tomas, la conformación de un grupo de referentes y la implementación de un croquis de cada uno de los sectores comprendidos.

Se pone de relieve el compromiso de mantener los límites ya demarcados en los croquis presentados en la Delegación Municipal y se enfatiza que el proyecto regularizador de la propiedad no incluye los terrenos reconocidos como espacio verde pertenecientes a los barrios Costa Esperanza y La Ruca Oeste.

El acta intención tendrá como única finalidad iniciar el trámite de compra de los lotes habitados, en la comprensión de que es la única manera de entrar en un proceso de regularización que, especialmente en el tema de la energía eléctrica, hace de la titularidad de lote un requisito indispensable.

Programarán y coordinarán reuniones

Se acuerda consensuar un programa de reuniones con los referentes de cada asentamiento, con la finalidad de coordinar el ingreso de cada uno de los asentamientos al programa de pago de lotes que se establezca con la Forestadora del Limay y la Asociación La Ruca, según corresponda.

Se dispone, tal lo ya señalado, el inicio de la prueba piloto de plan de pago en la toma Pacífica B, bajo la coordinación de la Comisión Vecinal.

Por otro lado, se solicita al gobierno municipal de Cipolletti que intervenga ante la Forestadora del Limay y la Asociación La Ruca, para proponer el inicio del tratamiento de un Programa de Regularización Territorial Local/Venta de Lotes en la zona de los asentamientos informales.

Un camino auspicioso

Ahora, con la entrega de las firmas del acta de intención y del compromiso que asumirán con ello las 100 familias radicadas en las tres primeras tomas participantes de la propuesta se abrirá un camino auspicioso que, si todo marcha bien, concluirá en el pago de las tierras ocupadas y la normalización tan anhelada.

La interacción entre los funcionarios de la Delegación Municipal y los perlenses es el modo más indicado para alcanzar los objetivos por los que la comunidad viene bregando desde hace años.