Las Perlas: los vecinos de los barrios NyC y Río Sol necesitan más provisión de agua

El suministro de agua en los barrios NyC y Río Sol de Las Perlas resulta insuficiente, para malestar de los vecinos afectados. Fin de año y verano, se complica.

En Las Perlas, los habitantes de los barrios NyC y Río Sol son provistos de agua potable por un camión cisterna alquilado por el Municipio. El suministro resulta muy limitado y en el contexto de los calores del verano la irritación vecinal se acentúa.

Más provisión de agua potable por parte de Neuquén y al menos un segundo camión cisterna para optimizar el reparto del líquido harían falta para satisfacer las crecientes necesidades que se plantean en los barrios NyC y Río Sol, de Las Perlas, los cuales no cuentan con suministro de alguna de las redes existentes en la comunidad.

Los pedidos y reclamos de los vecinos se hacen oír en la Delegación Municipal y circulan por las redes sociales, ya que hay pocas cosas tan angustiantes en el plano social como no disponer de agua suficiente para cubrir los diversos requerimientos domésticos. Y peor aun, en verano.

En la actualidad, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén tiene autorizada la provisión de cuatro camionadas de agua diarias para los vecinos de Las Perlas que son aprovisionados de esta manera, con entregas a domicilio.

CAMION CISTERNA LAS PERLAS OTRA MAS.jpg El Municipio cipoleño cuenta con un camión cisterna para abastecer con agua potable a los pobladores de los barrios NyC y Río Sol, de Las Perlas. El suministro, y más ahora en verano, se torna insuficiente.

El camión cisterna que tiene alquilado el Municipio para la prestación tiene una capacidad de alrededor de 18.000 litros, con lo que el aporte neuquino ronda los 72.000 litros diarios.

Más familias necesitadas

El reparto se efectúa con un cronograma fijo de dos veces por semana a cada vivienda con necesidad de ser abastecida. Sin embargo, el plan se debe alterar o sobreexigir cuando se radican nuevas familias en el NyC, un barrio surgido de la venta de lotes que, en la actualidad, sigue obrando como un imán para gente que busca tierras donde asentarse y vivir.

El barrio está subdivido en más de 600 lotes, de los cuales más de 120 están habitados en forma permanente, por lo que sus residentes necesitan una provisión continua de agua. El otro barrio abastecido por el camión cisterna, Río Sol, tiene cerca de 50 lotes habitados, con similar y constante requerimiento.

Las Perlas, verano y poca agua

Cada hogar recibe dos repartos de 1.500 litros cada uno por semana. Evidentemente, la cantidad total de 30.000 litros semanales por hogar resulta insuficiente para satisfacer la demanda y menos en estos momentos en que el verano está ya transitando en todo su esplendor. Y en Las Perlas, arde.

Salvo alguna imprevista tormenta convectiva o algunas ocasiones de viento entre tibio a fresco, poco probables, pero no descartables, lo que se espera son días crecientemente abrasadores y resecos. Se sabe de la volubilidad del tiempo climático y de los pronósticos, pero las temperaturas elevadas y el aire reseco serán, como es normal, la tónica más habitual.

El camión cisterna contratado por el Municipio trabaja con intensidad para cumplir las cuatro recorridas que hace por día, dos por la mañana y dos por la tarde. Su deber es cumplir con las dos visitas por semana por vivienda que tiene programadas. Sin embargo, cualquier inconveniente o retraso imprevisto agudiza las limitaciones e insuficiencias del servicio, acentuando la bronca de los vecinos afectados.

Más provisión del EPAS y otro camión

La única alternativa para paliar los inconvenientes pasaría por pautar una mayor provisión del EPAS y por contar con un segundo camión para concretar los recorridos. Sin embargo, se teme, ahora mismo, que el ente neuquino empiece a cobrar por su suministro, lo que agregaría al ya complicado contexto una dificultad extra.

A su vez, en la comuna están tratando de cuidar cada peso y, además, los gastos nuevos, como el que supondría el cobro del agua y el que implicaría alquilar otro camión, no se ven fáciles de concretar, salvo que la bronca de la gente se trasunte en protestas en algún momento.

Por lo pronto, la posibilidad de tener algún día una planta potabilizadora y una red unificada se torna más y mas una ilusión para el lejano plazo. La solución de fondo parece destinada a postergarse con cada año que pasa.