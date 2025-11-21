Los vecinos de Las Perlas, cansados del "abandono y el olvido"

En Las Perlas, empieza a extenderse como sobrenombre de la comunidad el término Perlakistán, parangón con el sufrido país Afganistán.

Frustración y desesperanza se combinan para, con amargura y gracia, caricaturizar a Las Perlas denominándola Perlakistán. Vecinos se refieren así a su comunidad, por su realidad de abandono y carencias. El remedio, autonomía y democratización.

Por lo que consideran un largo estado de abandono y por el pobre nivel de infraestructura existente, son numerosos los habitantes de Las Perlas que se refieren a su comunidad como "Perlakistán" . En particular, comparando la pobre realidad del lugar con la pujanza de la vecina ciudad de Neuquén, la denominación no resultaría tan descabellada. Urgen mejoras y cambios.

Y entre los cambios que supondrían mejoras, desde lo simbólico y también desde lo práctico, figura la de que el próximo delegado municipal, el que tome la posta cuando deje el cargo el octogenario Carlos Aimasso, sea una persona que resida en la comunidad perlense y que sea, además, elegida por el voto de los pobladores.

Un delegado perlense electo, sería lo ideal, aunque, al menos, conseguir que el funcionario sea un perlense "designado a dedo" por el Ejecutivo municipal cipoleño se vería como un paso adelante. Medio paso adelante, mejor dicho.

TOMA PACIFICA DE LAS PERLAS.jpg En la comunidad de Las Perlas, persisten las carencias y falencias en materia de servicios básicos. Además, no se detiene la explosión demográfica y las tomas crecen. Para muchos perlenses, su pueblo es una suerte de Perlakistán, una reminiscencia de Afganistán. Archivo

Aimasso, que está vinculado con los destinos de Las Perlas desde 2010, tiene previsto, según insistentes versiones circulantes en Las Perlas, dejar definitivamente el cargo a fines de diciembre. La edad y la enormidad de retos que plantea la vida cotidiana en el lugar requieren del aporte de sangre joven, o más joven, para acometer el trabajo de responder, mínimamente, a los desafíos de Perlakistán.

Perlakistán, palabra de bronca y amargura en Las Perlas

El apodo Perlakistán, con el que muchos vecinos designan con bronca y amargura, a su pueblo es claramente, penosamente, peyorativo. Evoca, obviamente, a Afganistán, país asiático asolado por una larga guerra de Estados Unidos, en la que murieron cientos de miles de personas, con numerosas ciudades y aldeas arrasadas.

Pese a su enorme esfuerzo bélico, Estados Unidos fue derrotado y obligado a abandonar el territorio, en una recordada retirada tan bochornosa que semejó francamente a una huida precipitada.

Desventurado destino de Afganistán

En el poder de Afganistán siguieron, inconmovibles, los fundamentalistas islámicos conocidos como los Talibán, con lo cual resulta difícil imaginar un destino de progreso inmediato y luminoso para el desventurado país.

Pues bien, el abandono y el olvido que padecen los perlenses, porque así lo sienten y lo dicen ellos, los ha llevado a considerarse, medio en broma, medio en serio, una suerte de Afganistán rionegrino y de allí la jocosa a la vez que triste autodenominación de Perlakistán.

Así, con falencias crónicas que nunca se solucionan y ante las prontas definiciones que se tomarán sobre el destino de la delegación municipal, se van conociendo planteos ciudadanos, como el de un grupo de vecinos de distintos barrios perlenses que esbozan y proyectan soluciones y caminos a seguir, con espíritu crítico pero constructivo.

Recuerdo de la Mesa Coordinadora

En un documento consensuado por sus integrantes, entre quienes hay algunos que utilizan el término Perlakistán, se reivindica el papel de lo que fue en su momento la Mesa Coordinadora, en la que "con mucho compromiso y participación pudimos alcanzar soluciones fundamentales para nuestro pueblo". El organismo funcionó en la comunidad perlense hace 15 años, con participación de pobladores y de funcionarios del Municipio cipoleño.

"Fue una época política en la que los perlenses supimos gestionar lo que para ese momento era necesario", aunque los esfuerzos realizados terminaron por ser insuficientes y de ahí que las consideraciones de que lo "poco" alcanzado repercute hasta la actualidad.

Explosión demográfica en Las Perlas

"Hemos perdido mucho tiempo valioso, sobre todo, en lo referido a la cuestión del dominio catastral. Las Perlas sostiene una explosión demográfica desde hace muchos años. Llegan familias todos los días. Así nunca lograremos la anhelada planificación, la urbanización, más aún, nunca alcanzarán los precarios servicios que tenemos", se resalta en el texto.

Se recuerda que se han sucedido ocho intendentes desde que Las Perlas fue incorporada al ejido municipal de Cipolletti y "al parecer, la mezquindad política persiste con nuestra comunidad". Los jefes comunales que han ido relevando son Julio Rodolfo Salto, Jorge Ocampos, Julio Arriaga, Alberto Weretilneck, Abel Baratti, Aníbal Tortoriello, Claudio Di Tella y el actualmente en funciones Rodrigo Buteler.

En el escrito, se indica que si se hubiese respetado la Constitución provincial, la comunidad tendría "un estatus autonómico dependiente de la provincia y no como lo actual, un barrio y toda su complejidad por la distancia y la falta de rionegridad que lucha ante la neuquenización que cada vez gana más electores".

SFP Balsa las Perlas (10).JPG Las Perlas es, para algunos, un triste símil de Afganistán, país destruido por una guerra. Para otros, es una especie de Far West moderno. O lo contrario a una utopía, es decir, una distopía. Democratización, autonomía, inversión de recursos, mejores servicios, son los reclamos. Sebastián Fariña Petersen

"Siempre suponemos que los dirigentes cipoleños y rionegrinos alguna vez tendrán que revisar y salir de la mezquindad que mantienen con el pueblo perlense para poder ser nosotros los artífices de nuestro propio destino", se enfatiza.

Y se pone de relieve que "una cosa es ver cómo la vecina provincia nos integra al progreso que llega hasta el mismo puente que construyera Lembeye y otra cosa es ver cómo baja el padrón de electores perlenses. Apenas 1.078 vecinos votan" en la actualidad.

Consultas efectuadas a sectores de la población, revelan que existe un amplio respaldo a aquellos vecinos que "consideran que podemos tener nuestros propios representantes locales para gestionar y tramitar las necesidades y, sobre todo, la autonomía municipal futura".

Consulta pública sobre el rumbo

Así las cosas, en las elecciones de 2027 se debería "contemplar una consulta pública para ver si estamos de acuerdo o no con el rumbo que sostiene el Municipio".

Los perlenses concluyen recordando que, en alguna oportunidad, se le propuso al intendente Buteler "la implementación del sentido democrático en la delegación de Las Perlas, con participación de los vecinos y las organizaciones locales para elegir al delegado perlense. La persistente posición roza lo antidemocrático: ellos solos eligen. El poblado, no".

Así las cosas, Perlakistán podría tener para rato. Si la falta de respuestas perdura demasiado.