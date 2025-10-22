Continúa el corte y la tensión en Balsa Las Perlas ¿Hasta cuándo?

Dos funcionarios municipales llegaron a Balsa Las Perlas para intentar destrabar el conflicto por el agua. Aunque se firmó un acta acuerdo, el corte continúa.

El conflicto entre los vecinos de Balsa Las Perlas y el Municipio de Cipolletti continúa sin resolverse del todo. Aunque las autoridades se acercaron al lugar para firmar un compromiso formal de obras, el bloqueo al tránsito pesado, principalmente de camiones que transportan áridos y materiales desde las canteras del sector hacia Neuquén, aún no fue levantado .

La protesta, que comenzó a primera hora de la mañana, se mantiene en el acceso al puente sobre la Ruta Provincial 74, donde los vecinos impiden el paso únicamente a los camiones, mientras permiten la circulación de vehículos particulares y transporte público. La medida, explicaron, busca mantener visible el reclamo sin obstaculizar la movilidad cotidiana de quienes viven o trabajan en el lugar.

Pasado el mediodía, arribaron al sector el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , y el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich , con el objetivo de destrabar el conflicto. Allí mantuvieron una reunión con los referentes vecinales y procedieron a firmar un acta compromiso que establece la finalización de las obras de agua potable antes del 31 de octubre .

El paso quedará habilitado por completo, una vez que arriben los dos camiones cisternas para proveer de agua potable.

Según confirmaron fuentes a LM Cipolletti, el acuerdo contempla la reparación y puesta en funcionamiento de las bombas de captación y distribución, además de mejoras en todo el sistema eléctrico para garantizar un servicio estable. Las tareas se llevarán a cabo con personal técnico del Municipio, con acompañamiento de los propios vecinos para controlar los avances.

corte balsa las perlas (2) Acta acuerdo firmada entre los vecinos y los secretarios municipales. Gentileza

El corte sigue hasta que llegue el agua

Pese a la presencia de funcionarios y la firma del compromiso, el corte no se levantó de inmediato. Los vecinos decidieron mantener la medida de fuerza hasta que se cumpla una condición concreta: la llegada de camiones cisterna con agua potable para abastecer los domicilios más afectados por la falta del servicio.

De acuerdo con lo informado a este medio, dos camiones de agua están en camino hacia el barrio, y una vez que comience la distribución entre las familias, los vecinos liberarían por completo el tránsito. “No queremos promesas, queremos agua ahora. Cuando los camiones lleguen y empiecen a repartir, vamos a dejar pasar a todos”, expresaron los vecinos.

Además mencionaron que aquellos propietarios que no logren abastecerse de agua en el transcurso del día, deberán contactarse a través de WhatsApp con el Delegado del barrio para enviar ubicación y nombre para la entrega.

Reclamo de vecinos por falta de agua Balsa Las Perlas

Un conflicto que se arrastra

La medida de hoy es la continuidad de un conflicto que lleva varias semanas. La semana pasada, los vecinos se habían movilizado hasta el Municipio de Cipolletti, donde fueron recibidos por el intendente Rodrigo Buteler y el secretario Dujka, quienes se comprometieron a avanzar con reparaciones urgentes. Previo a ese encuentro, los propios vecinos hicieron una presentación y denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, el secretario de Gobierno recorrió el sistema de captación y distribución junto a técnicos municipales, comprometiéndose a entregar la nuevas bombas necesarias hasta el martes 21 como fecha límite, según manifestaron los propios perlenses, no obstante el problema nunca se resolvió y por ello el motivo de la medida iniciada este miércoles.