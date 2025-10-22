Vecino justiciero echó a los golpes a famoso ladrón en librería cipoleña: "Nos tiene hartos"

Video. El héroe, que trabaja en un kiosco cercano, contó a LMC las razones de su oportuna intervención. ¿Qué le regalaron luego en agradecimiento?

En un nuevo caso de justicia por mano propia , un audaz vecino echó a golpes de puño a un ladrón que según los testimonios tiene a maltraer a los comerciantes céntricos y ahora intentó robar en una histórica librería de Cipolletti . La Policía intenta ubicar al acusado de cometer el ilícito a plena luz del día.

Según se supo, el tenso episodio tuvo lugar en ABC , una tradicional comercio ubicado en Roca y Sáenz Peña de nuestra ciudad y las cámaras de seguridad captaron la escena en la que el valiente muchacho, que trabaja en un kiosco lindero, se le abalanzó al delincuente, le cuestionó su comportamiento y lo expulsó del comercio a los golpes limpios .

El justiciero, el héroe de esta historia que frustró el hurto con su rápido y vehemente accionar se llama Brian y accedió a contar lo sucedido a través de LM Cipolletti .

Comentó que gracias al grupo del chat que los comerciantes céntricos destinan a la seguridad, se percató de las malas intenciones de un sujeto amigo de lo ajeno que intentaba sustraer mercadería sin pagar del emblemático comercio y "se le fue encima! para exigirle que deponga su actitud.

No obstante, ante las infundadas explicaciones del sospechoso, el vecino fiel lo sacó por la fuerza del lugar, recibiendo luego las felicitaciones y el agradecimiento de los propietarios del negocio y de las otras personas que se encontraban allí: "Hasta me llevaron un regalito después al kiosco las chicas en agradecimiento. ¿Qué me obsequiaron? Una agenda/anotador, libretita con lapiceras muy hermosa", confió el muchacho con una sonrisa. El mal trago había pasado.

El testimonio del vecino justiciero

"Yo trabajo en el local de enfrente, en el kiosco de Roca y Sáenz Peña. Tenemos un grupo que se llama red de seguridad de locales que creamos los comerciantes de todo el centro. Vimos a esta persona que es la del video que roba frecuentemente y nos tiene harto. Mi compañero me dice que me cruce a avisarle a las chicas que son clientas del kiosco y antes de alertarlas justo veo que se estaba empezando a robar cosas", describió la dramática situación el valiente Brian.

Indignado, no dudó en "encararlo". "Le dije que devuelva las cosas, le pedí a las empleadas que llamen a la policía. Ahí él se desesperó, quiso escaparse, yo lo tenía agarrado de las manos... Cuando pensé que se me iba a escapar le pegué una patadita. Y por las dudas de que saque un cuchillo como en otras oportunidades le tiré un par de golpecitos, lo 'surtí'. No fue para tanto, tampoco eh. Igual salió corriendo y se fue", lamentó.

La inseguridad es una problemática que preocupa mucho a los comerciantes céntricos y ahora sumó un nuevo capítulo.

image Una captura del cruce, a los golpes, entre el kiosquero y el hampón en la librería.

El cercano y resonante robo en una empresa de camiones

Un asalto con grandes niveles de violencia tuvo lugar en la madrugada del jueves pasado en una empresa de camiones ubicada sobre la Ruta Nacional 22, en inmediaciones a la Isla Jordán en Cipolletti. Seis personas encapuchadas y con armas de fuego ingresaron al predio, golpearon y maniataron a los empleados y robaron elementos valuados en 150.000 dólares.

De acuerdo a la declaración de la propietaria del comercio, los delincuentes irrumpieron pasadas las 00.10 horas cuando los trabajadores se encontraban descansando dentro del local. Los asaltantes los golpearon, maniataron y amenazaron mientras buscaban acceder a la oficina con la caja fuerte.

El violento asalto tuvo lugar en el local “Camiones Exclusivos” ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1213 entre Paso de los Libres e Isla Jordán. La propietaria relató que recibió el llamado de uno de sus empleados, quién le informó del violento robo.