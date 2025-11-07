Piden intervención urgente de la ESRN 124 de Las Perlas

ATE Cipolletti denunció graves falencias edilicias en la ESRN 124 de Las Perlas y pidió una intervención urgente del Ministerio de Educación.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) de Cipolletti elevó una denuncia formal ante el Consejo de Educación local y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro por las graves condiciones edilicias que atraviesa la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN) 124 , ubicada en Las Perlas . Según el sindicato, la situación se volvió “insostenible” y pone en riesgo la salud y seguridad de alumnos, docentes y auxiliares.

Desde ATE describieron un panorama alarmante: cloacas rebalsadas que generan olores nauseabundos en los sectores de cocina y baños, escasez de agua caliente, alumbrado que apenas cubre el 40% del edificio , puertas de emergencia rotas desde hace meses y alambrado perimetral dañado. “El deterioro general del edificio se agrava con el paso de los días y las respuestas del gobierno son nulas”, señalaron desde la organización gremial.

En un comunicado, la seccional expresó su malestar: “ Parece que la comunidad de Las Perlas no es importante para este gobierno . Durante todo el año estuvimos denunciando irregularidades que solo fueron solucionadas de manera provisoria, llevándonos a esta situación de total abandono en uno de los tres establecimientos educativos de la zona”.

baños escuela balsa las perlas Los baños del establecimientos presentan fallas y constantemente se encuentran fuera de servicio. Gentileza

La secretaria general de ATE Cipolletti, Paola Suárez, relató a LM Cipolletti que las falencias vienen siendo denunciadas desde hace meses, sin respuestas concretas. “La vez pasada fueron del Consejo Escolar a arreglar porque había una pérdida de gas en la cocina. Los chicos quisieron cerrar la llave del Zeppelin como pudieron, pero el fuego seguía prendido en las hornallas y el horno. Fue una situación muy peligrosa”, detalló.

Suárez explicó que, tras el reclamo, el Consejo intervino “mal y apurado”. “Arreglaron el gas, pero rompieron el cerco perimetral y lo dejaron así. Las cloacas siguen rebalsándose, no arreglaron las puertas de emergencia ni la iluminación. Todo sigue roto. Lo del gas fue hace meses, y desde entonces nada cambió”, afirmó.

Riesgo en el jardín de Las Perlas

ATE recordó que las deficiencias no se limitan a la ESRN 124. El jardín de Las Perlas, que comparte predio con la escuela, también presenta riesgos de seguridad. Según el gremio, existe una obra lindante paralizada “hace muchos años”, que fue denunciada en reiteradas ocasiones por permitir el ingreso de personas ajenas al establecimiento.

“A comienzos de año, la portera del jardín entró y se encontró con gente adentro. Habían roto un vidrio e ingresado por la obra contigua. Pedimos que cerquen ese sector, pero nos respondieron que no pueden porque está judicializado. Mientras tanto, sigue abierto y es un peligro”, advirtió Suárez.

cloacas rebalsadas escuela balsa las perlas Las cloacas rebalsadas son parte del panorama diario del establecimiento. Gentileza

Exigen intervención urgente

El sindicato exigió que el Ministerio de Educación provincial disponga medidas inmediatas para reparar las fallas y garantizar condiciones seguras. “La falta de mantenimiento básico se transformó en un riesgo cotidiano para toda la comunidad educativa”, sostuvieron.

Desde ATE insistieron en que las respuestas deben ser estructurales y no meros “parches temporales”. “Las soluciones provisorias ya no alcanzan. No se trata de un reclamo aislado, sino de una problemática que afecta a toda la comunidad de Las Perlas, que sigue siendo relegada en materia educativa”, remarcaron.