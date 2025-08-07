Fuga de gas y aulas sin calefacción: dos escuelas en alerta esta semana en Cipolletti

Una llamarada por fuga de gas en una escuela y talleres suspendidos en otra expusieron otra vez las fallas edilicias que sufren estudiantes en Cipolletti.

El lunes se suspendieron las clases del turno mañana por una fuga de gas que derivó en una llamarada en la cocina.

Un nuevo episodio vinculado a problemas de infraestructura escolar encendió las alarmas en Cipolletti. Esta vez, fue en la ESRN 124 de Balsa Las Perlas , donde una fuga de gas en la cocina del establecimiento derivó en una peligrosa llamarada que obligó a suspender las clases del turno mañana el lunes. Aunque no hubo heridos, la gravedad del hecho generó preocupación en la comunidad educativa, que venía advirtiendo sobre la situación sin obtener respuestas.

Según informaron fuentes del colegio a LM Cipollett i, todo ocurrió cuando el personal de maestranza encendió las hornallas para comenzar las tareas de cocina y una llamarada salió del costado de uno de los artefactos. “ Se asustaron porque no podían apagarlo, la llave de corte no funcionaba ”, señalaron. Fue necesario convocar al cuerpo de bomberos del destacamento de Balsa Las Perlas , quienes intervinieron de inmediato y lograron cortar el suministro de gas .

El incidente se habría originado por la acumulación de gas durante el fin de semana, producto de una fuga ya detectada al costado de la hornalla, que l a comunidad educativa venía denunciando ante el Consejo Escolar . De hecho, el jueves anterior al suceso, referentes de la seccional local de Unter realizaron una recorrida por la institución, donde tomaron nota de la situación .

cocina con fuga de gas escuela balsa las perlas Desde Unter señalaron que el Consejo Escolar ya estaba advertido de lo sucedido. Tuvo que intervenir bomberos. Gentileza

A pesar de los reiterados reclamos, la reparación de la llave de paso recién se concretó en la jornada de este jueves. “No pasó a mayores por una cuestión de suerte”, lamentaron desde la escuela.

Ese mismo lunes, personal del Consejo Escolar de Cipolletti se hizo presente en el lugar para constatar los hechos. Sin embargo, desde la comunidad educativa insisten en que la situación podría haberse evitado con una atención oportuna a las advertencias elevadas por la institución.

cet 9 (3).jpg Hace dos semanas los alumnos del CET 9 no pueden concurrir a los talleres por falta de calefacción. Archivo

Sin calefacción en el CET 9

En paralelo, otra escuela cipoleña atraviesa una situación preocupante. En el CET 9, alumnos y docentes denuncian que desde hace dos semanas no pueden dictar talleres en la planta baja del establecimiento por la falta de calefacción. “Venimos con talleres suspendidos”, indicaron desde la institución.

La caldera actual fue colocada recientemente, pero no es nueva. Según relataron, fue retirada de otro espacio y reacondicionada, lo que no evitó la aparición de nuevos inconvenientes tras el receso invernal. Las bajas temperaturas hacen imposible el desarrollo de las prácticas técnicas, lo que afecta directamente el aprendizaje de los estudiantes.

A pesar de los reclamos reiterados, aún no hay una fecha concreta para la reparación. “No tenemos respuesta del Consejo Escolar”, agregaron referentes gremiales de Unter.

Ambos casos ponen de manifiesto una problemática estructural que se repite en distintas escuelas de Cipolletti, donde las fallas edilicias, la falta de mantenimiento y la demora en las respuestas generan condiciones adversas para la enseñanza. Desde el gremio docente y las comunidades educativas insisten en la necesidad de una mayor previsión y planificación para garantizar entornos escolares seguros y adecuados.