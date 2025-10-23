Las Perlas incorporó una ambulancia para las guardias del Centro de Salud

El CAPS de Las Perlas sumó una unidad equipada y a partir de ahora con guardia activa las 24 horas. Además, se realizaron mejoras en el edificio.

Después de años de deterioro y reclamos de los vecinos, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Las Perlas atraviesa una nueva etapa. En los últimos días, se concretó la renovación de sus instalaciones y la incorporación de una ambulancia totalmente equipada que permitirá garantizar cobertura médica las 24 horas en este sector de Cipolletti, a 15 kilómetros del centro urbano.

“ Hicimos un cambio de unidad, la ambulancia está en excelentes condiciones ”, informaron desde el Hospital Pedro Moguillansky , del cual depende el centro de salud perlense. La medida se enmarca en un plan provincial de fortalecimiento sanitario que busca descentralizar la atención y mejorar la respuesta ante emergencias en los barrios y localidades más alejadas.

El nuevo servicio de guardia funcionará las 24 horas , con un chofer, médico y enfermero de turno permanente. Se trata de un avance clave para una comunidad que durante años debió depender de las derivaciones hacia Cipolletti y reclamaba mayor autonomía en la atención primaria.

ambulancias Balsa Las Perlas La unidad se encuentra equipada y excelente condiciones mecánicas para incorporarse al servicio de guardia en Las Perlas. Gentileza

Obras y equipamiento para un centro renovado

Además del recambio vehicular, el edificio del CAPS fue reacondicionado. Desde el hospital confirmaron que se realizaron refacciones integrales, que incluyeron pintura general, renovación eléctrica, colocación de aire acondicionado y cambio de luminarias a tecnología LED. “Estaba abandonado, y ahora luce como nuevo”, destacaron los profesionales del centro, quienes remarcaron que las mejoras no solo optimizan la atención sino también las condiciones laborales del personal sanitario.

En cuanto a equipamiento, la sala de guardia está dotada con monitor multiparamétrico, cardiodesfibrilador, electrocardiógrafo, oxígeno, aspirador portátil y materiales para emergencias, lo que permitirá estabilizar pacientes críticos hasta su derivación al hospital central.

“Estas mejoras eran muy necesarias. La comunidad creció mucho y necesitábamos un centro de salud con capacidad real de respuesta”, comentaron desde el propio establecimiento. La noticia fue celebrada por los vecinos, quienes en los últimos meses habían protagonizado reclamos también por las mejoras en los servicios de salud.

acondicionamiento centro salud balsa las perlas Se realizaron refacciones eléctricas y mejoras generales en el Centro de Salud. Gentileza

Una política sanitaria en marcha

La incorporación de la ambulancia en Balsa Las Perlas se suma a la renovación histórica de la flota sanitaria provincial, que tuvo lugar a principios de octubre. En esa oportunidad, el gobernador Alberto Weretilneck entregó más de 80 vehículos al sistema público de salud, entre ellos 43 ambulancias totalmente equipadas, 22 unidades de traslado, 14 pick-ups y un camión para el transporte de insumos hospitalarios.

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti fue uno de los beneficiados con tres nuevas unidades cero kilómetro: una de alta complejidad, otra de baja complejidad y una camioneta de apoyo, que ya se encuentran en funcionamiento. El intendente Rodrigo Buteler celebró la llegada de los vehículos y aseguró que “es una gran mejora en el servicio de salud pública. La salud siempre es lo primero y desde hoy estamos más cuidados en Cipolletti”.

Con la puesta en marcha de la guardia permanente en Balsa Las Perlas y el refuerzo del parque automotor hospitalario, Cipolletti da un paso más en materia sanitaria. El fortalecimiento del CAPS local permitirá reducir tiempos de respuesta, mejorar la atención en emergencias y asegurar que los perlenses cuenten con un servicio acorde a las necesidades de una población en crecimiento.