Cipolletti despide febrero con carnaval, música y espectáculos en toda la ciudad

Con múltiples escenarios, shows en vivo y propuestas para toda la familia, la ciudad vive un fin de semana a puro ritmo para cerrar el Verano Cultural 2026. Enterate de la grilla.

Con música, alegría de carnaval y otras propuestas, este sábado y domingo, se despide el Verano Cultural en Cipolletti. (Foto: Batucada Gloriosa Lucinda)

La ciudad comienza un fin de semana cargado de actividades culturales y recreativas que marcarán el cierre de febrero y el broche final del Verano Cultural 2026 . Entre el sábado y el domingo, vecinos y visitantes de Cipolletti podrán disfrutar de espectáculos gratuitos al aire libre, con epicentro en el Paseo Costero de la Isla Jordán, el Parque del CCC y distintos puntos del centro.

La propuesta combina carnaval, música en vivo, circo, intervenciones artísticas y gastronomía, en una agenda pensada para todas las edades y con entrada libre y gratuita.

El sábado 28 será el día central de los festejos, con una fuerte impronta carnavalera en distintos escenarios distribuidos en la ciudad.

El Escenario Parque CCC será uno de los puntos principales, donde desde las 19 comenzará la apertura oficial con la batucada La Gloriosa Lucinda, marcando el ritmo de una jornada que promete color, baile y energía.

La grilla continuará con la presentación de Bacán a las 19:30, seguida por Magma a las 20:30, que combinará banda y percusión. A las 21:30 será el turno de la murga La Soñadora Despierta, y el cierre llegará a las 22:30 con el show de carnaval de Tresna Creativa, junto a Magma.

En simultáneo, el Escenario B, ubicado en Fernández Oro y Villegas, ofrecerá propuestas circenses y de intervención artística. Desde las 20 se presentará Activismo Clown, mientras que a las 21 subirá a escena la Compañía Circo del Valle, con un espectáculo pensado para toda la familia.

Verano Cultural Tanto en el CCC como en la calle Fernández Oro, las propuestas se nuclean desde las 19.

Además, habrá actividades en otros espacios del circuito. En Fernández Oro y San Martín, de 19 a 23, se desarrollará la propuesta lúdica Akelarre Juegos, ideal para los más chicos. En tanto, en Fernández Oro y Belgrano, la música estará a cargo del DJ Solum de 20 a 23:30, junto con intervenciones de Les Payases ambientales, que combinan humor y concientización.

ECP ISLA JORDAN (13) La Isla Jordán cierra su temporada estival este sábado 28 de febrero. Estefania Petrella

Pero el gran cierre del sábado se trasladará al Paseo Costero de la Isla Jordán, donde se concentrará la despedida oficial del Verano Cultural 2026. Allí, desde las 19, el público podrá disfrutar de Viejo Estudio, con un repertorio de rock y baladas, y a partir de las 21 del show de Estefanía Arias, que sumará folklore y ballet en un entorno natural a orillas del río Negro.

La jornada estará acompañada por la presencia de foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas, consolidando un paseo integral para disfrutar del atardecer y la noche.

Dulce Ironía banda cipolletti Dulce Ironía, la banda cipoleña se presentará a las 20 horas el domingo 1 de marzo.

Domingo con noche de bandas en Plaza San Martín

El domingo 1 de marzo la actividad continuará con una propuesta más enfocada en la música en vivo. El escenario se trasladará a la Plaza San Martín, donde se desarrollará la “Noche de bandas” del Verano Cultural.

Desde las 20 se presentará Dulce Ironía, y a las 21:30 será el turno de La Cumbiamba, en una combinación de estilos que invita al encuentro, el baile y la celebración al aire libre.

La propuesta busca cerrar la temporada estival con una impronta festiva, manteniendo el espíritu que caracterizó a todo el ciclo cultural durante el verano: espectáculos accesibles, diversidad artística y fuerte participación de la comunidad.

Propuestas Isla Jordán La gastronomía también será parte de las propuestas del fin de semana. Archivo

Un cierre a puro encuentro

El fin de semana marcará así el cierre de una temporada que tuvo múltiples actividades en distintos puntos de Cipolletti, consolidando espacios públicos como escenarios culturales y de encuentro.

Con el carnaval como eje del sábado y la música como protagonista del domingo, la ciudad apuesta a despedir febrero y recibir el tercer mes del año, con una agenda intensa, gratuita y abierta a toda la comunidad, reafirmando el perfil cultural que viene fortaleciendo en los últimos años.