Alarma en Las Perlas por agua contaminada con bacterias y excedida de sodio y sulfatos

Un análisis de laboratorio determinó que el agua que consumen los vecinos tiene altas cantidades de bacterias coliformes, sodio y minerales.

En un barrio de Las Perlas analizaron el agua que consumen y el resultado es alarmante.

Los vecinos del barrio Vista del Valle y de otros aledaños, pertenecientes todos a Las Perlas , están alarmados porque un análisis del agua que utilizan reveló que "no es apta para el consumo humano", entre otros motivos, por presentar más de tres veces la cantidad de bacterias coliformes que el máximo permitido según los estándares sanitarios.

El agua del sector poblacional, ubicado en el cuadrante centro-este de la comunidad perlense, se obtiene del subsuelo a través de una perforación que pertenece a un particular.

Según la información disponible, con el mismo bombeo, se abastecería total o parcialmente otros barrios , como Primeros Pobladores, el Parque, Militar y algo de la Ruca Este.

AGUA CONTAMINADA BARRIO LAS PERLAS En la comunidad de Las Perlas, hay gran malestar y preocupación por los problemas que presenta el servicio existente de agua. Muchas veces, el agua falta o escasea. Ahora, se comprobó también que en algunos lugares no es apta para el consumo.

El análisis del agua que sale por las canillas de los hogares de los pobladores lo concretó el laboratorio IDAC de Cipolletti "y los resultados son alarmantes". La muestra que los vecinos mandaron a estudio es, categóricamente, "no apta para consumo" humano. En distintos indicadores, se superaron los límites máximos de seguridad que establece la ley del Código Alimentario Argentino.

En cuanto a las bacterias coliformes, el análisis marcó que la contaminación con este tipo de microorganismos, de los cuales el más conocido es la muy peligrosa Escherichia coli, alcanza los 3,6 por cada 100 mililitros, cuando el límite máximo es de 1,1 NPM/100ml. NPM es la sigla de Número Más Probable y es usada para las mediciones científicas.

Bacterias, sulfatos y sodio

Los "alarmantes" resultados fueron dados a conocer hace unos días, a través de las redes sociales, por el grupo conocido como Vecinos de Balsa Las Perlas Autoconvocados por el Agua Potable y causaron bastante revuelo en la comunidad.

"¡Tenemos más del triple de lo permitido! Esto causa vómitos y diarreas, especialmente en los más chicos", manifestaron los pobladores. Vale aclarar que, para el agua potable, es decir, la tratada convenientemente, lo que se exige es la total ausencia de bacterias. No es el caso del agua cruda de Vista del Valle.

En el análisis, también se encontró que en el agua existe un "exceso de sulfatos", puesto que el límite máximo pautado por la ciencia es de 400 miligramos por litro y en la muestra se encontró que es de 797 mg/l. O sea, "casi el doble. Esto actúa como un laxante químico en el cuerpo y da sabor amargo".

Resultados de laboratorio lapidarios

El trabajo de laboratorio también determinó que el agua tiene altos niveles de sodio y es de una acentuada dureza, esto es, presenta una mineralización excesiva. "Con 430 mg/l de sodio y muchísima dureza, de 370 mg/l, el agua no solo nos afecta la salud, sino que rompe termotanques y pavas con el sarro".

En el agua potable, es aconsejable un nivel de sodio de entre 30 y 60 mg/l, en tanto que se considera que el agua es muy dura cuando ronda los 180 mg/l.

En el mismo estudio de los Autoconvocados, se analizó una muestra de agua de la red de Costa Esperanza y se determinó que luce "valores normales", con un nivel bacterial menor de 1,1 mg/l y sulfatos que alcanzaron solo 57 mg/l.

La otra cara del asunto

Para los vecinos, lo de Costa Esperanza es "la otra cara", la de un mejor servicio. Lo que demuestra que "el sistema de red de nuestro barrio está fallando. ¿Qué podemos hacer? No tomar agua sin tratar. Si podés, comprá bidones. Si no, herví el agua al menos 5 minutos".

Lo del hervido del agua "mata las bacterias, pero recordá que no quita los sulfatos y el sodio", puntualizan los vecinos Autoconvocados por el Agua Potable.

Alerta para otros barrios de Las Perlas

Los del grupo aconsejan a los vecinos de cada barrio Las Perlas que lleven adelante el análisis del agua que consumen, por cuanto "es muy probable que otros sectores de Balsa estén igual. Necesitamos datos de todos los barrios para exigir soluciones reales. Sumate: la salud de nuestras familias no puede esperar. Estamos organizando la Asociación Civil para pelear por agua potable", enfatizan. Y resaltan: "¡Que ningún vecino siga tomando 'veneno' sin saberlo!".

Los autoconvocados se reúnen todos los sábados, a partir de las 11, en la plaza que está detrás de la Subcomisaría de la comunidad.

Urge contar con agua potable

En Las Perlas, el problema de fondo con el suministro de agua es que la comunidad no cuenta con planta potabilizadora y casi toda el agua que utilizan y consumen sus habitantes prácticamente no tiene tratamiento. Se la extrae de pozos y perforaciones, en algunos colectivos y en otros, efectuados por las familias que se procuran así el esencial recurso.

En el caso de Costa Esperanza, la perforación y bombeo se hace de un punto que está junto al río Limay, lo que permite que la napa tenga agua de mejor calidad. En cambio, la perforación de Vista del Valle está alejada del curso fluvial, lo que favorece la contaminación y polución.

Paradójicamente, solo un par de barriadas que reciben suministros de agua de camiones cisterna del Municipio disfrutan de agua potable, puesto que los camiones cargan el líquido en un surtidor del EPAS de Neuquén.