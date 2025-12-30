Balsa Las Perlas: Una casa se incendió por completo y el fuego alcanzó a viviendas lindantes

El lunes una vivienda se calcinó por completo en Balsa Las Perlas, afectando a otras casas. Los bomberos trabajaron por tres horas para controlar el fuego.

Una casa en la toma 2 de Julio de Balsa Las Perlas fue consumida por el fuego en su totalidad este lunes.

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda y provocó daños en casas vecinas este lunes por la noche en Balsa Las Perlas , en una jornada marcada por temperaturas extremas en la región. El siniestro ocurrió cerca de las 20, en el sector conocido como la toma 2 de Julio , y demandó un intenso operativo de los bomberos que se extendió durante casi tres horas.

De acuerdo a la información oficial, el incendio se desató alrededor de las 20 y se prolongó hasta las 23. Al arribar al lugar, una dotación de bomberos constató que la vivienda afectada ya se encontraba totalmente tomada por el fuego , sin posibilidad de rescatar bienes del interior. Las pérdidas fueron totales y alcanzaron tanto a la estructura del inmueble como a todos los elementos que se encontraban en su interior.

En el relevamiento posterior, el personal interviniente logró visualizar los restos de un vehículo Citroën C4 sin dominio colocado, además de una motosierra, una heladera, una cocina, un televisor, un carro, dos salamandras, muebles varios y montículos de leña, todos destruidos por las llamas . En el lugar se encontraba aparentemente el propietario del inmueble, quien presenció las tareas de extinción y control del fuego.

Un incendio destruyó por completo una vivienda en Balsa Las Perlas y alcanzó a otras casas

Otras casas, también fueron afectadas por el fuego

El avance del incendio no se limitó a la vivienda principal. Debido a la cercanía entre las construcciones y a las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y un ambiente extremadamente seco, las llamas se propagaron y afectaron a casas lindantes. En la vivienda ubicada a la izquierda del inmueble siniestrado, los bomberos constataron que el techo trasero fue consumido en su totalidad, además de la destrucción de un televisor, un ventilador y un colchón. El propietario de esa casa se hizo presente durante el operativo y colaboró con el personal de emergencia.

También se registraron daños en una vivienda ubicada en la parte trasera del terreno afectado. Allí, el fuego provocó la destrucción de un tanque de agua y de distintas cañerías, lo que dejó al inmueble sin suministro y obligará a realizar reparaciones de consideración. El dueño de esa propiedad también acudió al lugar mientras se desarrollaban las tareas.

Bomberos Balsa Las Perlas Los Bomberos Voluntarios trabajaron durante tres horas para controlar el fuego y avance sobre otras casas. Archivo

El trabajo de los bomberos se centró en evitar que el incendio continuara avanzando hacia otras casas del sector, una zona caracterizada por construcciones precarias y una alta densidad habitacional. Tras varias horas de labor, el personal logró finalmente controlar y extinguir el fuego, evitando consecuencias aún mayores.

Si bien no se reportaron personas heridas, el episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos sectores de Las Perlas ante este tipo de emergencias, especialmente durante jornadas de calor extremo, donde cualquier foco ígneo puede propagarse con rapidez. Las autoridades no informaron, por el momento, las causas que originaron el incendio, aunque no se descarta inconvenientes eléctricos en una zona con precariedad energética.