En Las Perlas siguen los problemas con el suministro de agua a la población

Pasan los días y los meses y en Las Perlas sigue la escasez o la falta completa de agua. En barrios como Costa Esperanza, NyC y Ruca, se demoran las soluciones.

Se cumplieron este miércoles tres meses desde que el Municipio se comprometiera a reparar y poner en condiciones el servicio de agua del barrio Costa Esperanza y otros sectores poblacionales de Las Perlas . Sin embargo, hasta ahora solo ha cumplido con un requerimiento que urgía en Vista del Valle.

En particular, los vecinos de Costa Esperanza, el barrio más grande de Las Perlas, siguen aguardando recibir las soluciones prometidas. Además, en general, se mantiene en todas partes el problema de la escasa, mínima presión del agua, debido a las limitaciones existentes.

Para empeorar la situación, los pobladores no han recibido respuesta alguna al pedido de intervención y de gestión de un amparo judicial presentado ante la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que dirige Adriana Claudia Santagati.

La inquietud y el malestar se extienden por la comunidad perlense ante las dilaciones que se vienen dando para acondicionar en forma definitiva el servicio del agua y terminar con el calvario que soportan cientos y hasta miles de familias por la precaria prestación disponible.

El año pasado, tras muchos días sin una provisión mínima adecuada, un grupo de perlense inició protestas públicas que afectaron el tránsito por el puente Lembeye, que une Las Perlas con la ciudad de Neuquén.

ECP BALSA LAS PERLAS AGUA (24) La escasez o falta total de agua sigue siendo una dificultad para los vecinos de barrios de Las Perlas tan grandes como Costa Esperanza. Los reclamos no cejan y el malestar puede eclosionar en cualquier momento. Estefania Petrella

El martes 14 de octubre, con el ambiente caldeado, un grupo numeroso de vecinos se trasladó en caravana a Cipolletti para hacer escuchar sus demandas y conseguir definiciones. Primero, se acercaron hasta la sede local de la Defensoría del Pueblo, donde presentaron un pedido de emergencia sanitaria y de concreción de obras de agua potable para la población.

Buscando diálogo con el Municipio

Tras cumplir ese trámite, los perlenses se dirigieron al Municipio en procura de dialogar con el intendente Rodrigo Buteler y transmitirle los reclamos. El jefe comunal no se encontraba en la sede central de la comuna, pero los pobladores lograron ubicarlo en la Casa del Escritor, donde lo abordaron.

Allí, los manifestantes le solicitaron al jefe comunal y al secretario de Gobierno que lo acompañaba, Julio Dijkstra, que le firmaran, en el momento, un escrito redactado a mano con lapicera.

En el texto, se lee que vecinos de los barrios Vista del Valle, Costa Esperanza, El Parque y NyC le solicitan a los funcionarios municipales "la urgente respuesta al pedido por la falta de agua en redes de todos los barrios mencionados".

En particular, se exige para Vista del Valle "colocar una bomba en el sector del tanque receptor del suministro, en un plazo de 48 horas", en tanto que para Costa Esperanza se plantea la necesidad de "sanear la cisterna y poner una bomba presurizadora".

Por último, para el barrio NyC se deja asentado que "van a instalar otra cisterna".

Un documento para la posteridad

Al día siguiente, el miércoles 15 de octubre los vecinos se reunieron, en Las Perlas, con Dijkstra y con el responsable del área de servicios públicos de la delegación municipal, Miguel Carrasco. En el documento, consta que Dijkstra dijo que la bomba solicitada para Costa Esperanza "llega el lunes o el martes" y que "van a tratar de conseguir para Vista del Valle".

El funcionario afirmó que iba "a ir a limpiar el tanque" de Costa Esperanza y los pobladores le requirieron a los funcionarios "recorrer a pie las calles, ver el tanque de Costa Esperanza, NyC y Costa del Valle".

Además, se comentó que ya han tenido lugar "dos reuniones con ARSA (Aguas Rionegrinas) para brindar un servicio de agua como corresponde".

Estado de cisternas, cañerías y mangueras

En la ocasión, se tomaron fotos y se hicieron grabaciones para dejar constancia "del estado y mantenimiento en el que se encuentran las cisternas y cañerías de agua de los barrios NyC, Costa Esperanza y Vista del Valle".

Quedó constancia también de que "se pondrá prioridad en uniones, canillas, bombas de captación y distribución de las cisternas de Costa Esperanza y Vista del Valle".

Al final, el empleado Carrasco se comprometió "a trabajar con conciencia en la apertura y cierre de llaves para el buen manejo del agua en Costa Esperanza en estos próximos días, cumpliendo también con los horarios del cronograma".

Como las soluciones no llegaban, días después continuaban las protestas en el puente Lembeye. Y, a principios de noviembre, visto que las definiciones no se habían concretado, los pobladores llevaron a cabo una nueva caravana a Cipolletti, para volver a hacer oír su bronca y preocupación. Esta vez, se produjo una polémica circunstancia, denunciada por los vecinos.

Sin respuesta de la Defensoría del Pueblo

Es que, en la ocasión, la Defensora del Pueblo Adriana Claudia Santagati no habría querido mantener un diálogo telefónico con los perlenses, quienes se presentaron en la sede cipoleña de la entidad junto con el legislador provincial Luciano Delgado Sempé. La funcionaria tampoco llamó nunca a un teléfono que solicitó para conversar sí en otro momento ni ha contestado los petitorios que le han presentado.

Así las cosas, un grupo de más de 100 vecinos que vienen luchando por mejorar el servicio y que están vinculados mediante WhatsApp, mantiene la alerta por lo mucho que falta para conseguir una prestación que esté realmente a la altura de las necesidades de la gente.

Integrantes del grupo indicaron que de los planteos formulados hace tres meses únicamente se dio respuesta a la puesta en marcha de la cisterna del sector Vista del Valle, con su bomba respectiva.

Sin embargo, las soluciones no han llegado a Costa Esperanza y al barrio NyC, ambos muy populosos. En el primero de ellos, Costa Esperanza, no se ha concretado la limpieza y mantenimiento de la cisterna, que no está en condiciones de higiene y salubridad como para poder ser utilizada.

SIEMPRE HAY PROBLEMAS CON EL AGUA EN LAS PERLAS OTRA MAS El motor presurizador y la cisterna están en mal estado en el barrio Costa Esperanza. El motor se echa a perder con bastante frecuencia. La cisterna está muy sucia y no se puede llenar.

Tampoco se ha realizado la reparación técnica adecuada a la bomba presurizadora que distribuye a los hogares el agua que le llega a través de una larga cañería desde una bocatoma ubicada en el río Limay.

En los últimos días, personal del Municipio ha procurado, con equipos, herramientas y materiales inadecuados e insuficientes, reparar la bomba. En un principio, desde la comuna se informó a los pobladores que lo que hacía falta era solamente limpiar la bomba presurizadora, quitarle el óxido y arreglar la corrosión, para lo que era menester contar con un lubricante y unas lijas especiales.

Lamentablemente, resultó que el Municipio no disponía de tales implementos y la labor de los trabajadores se volvió infructuosa. Además, el gasto que se debía efectuar era demasiado oneroso y los fondos disponibles no alcanzaban. Al final, dos vecinas pusieron de su bolsillo y compraron los implementos que hacían falta.

Bovina dañada y corroída

Pero, pero... Siempre hay un pero. Ocurrió que los laburantes de la comuna encontraron que la bomba, mojada por dentro, se había dañado, por lo que se la debe volver a bobinar, o sea, refaccionar y proteger los cables del dispositivo. Esto en teoría, porque en la práctica el problema es tal que habrá que comprar una bobina nueva.

A los vecinos, les molesta que, al principio, después de los reclamos, se haya indicado que se iba a contar con una presurizadora nueva, lo que no pasó. Lo que se hizo fue impulsar refacciones que no han podido estabilizar en forma permanente el servicio y así se ha llegado a la actualidad, en la que corren los días y el agua de que se dispone en las viviendas es muy poca, cuando no falta completamente.

Se da la circunstancia de que la bomba de distribución, las veces que logra funcionar, está utilizando toda su potencia para transferir a la red barrial el agua que llega del río, sin contar con el almacenamiento de que debería contar en la cisterna, por lo sucia que ésta se encuentra. Y al motor no le da, en estas condiciones, para garantizar que haya la presión imprescindible para el sistema.

Roturas y pinchaduras por doquier

Vale señalar que la red de Costa Esperanza y de la mayor parte de los barrios de Las Perlas está conformada no por caños sino por mangueras. Las roturas y pinchaduras abundan y como consecuencia se pierde mucha agua, lo que también hace caer la presión.

Las carencias en materia de fondos municipales agudizan los inconvenientes. Los vecinos sostienen que hace unos días hacía falta comprar un caño y dos codos galvanizados para algunas tareas, pero se requerían 900.000 pesos para adquirirlos. Lo triste es que en la caja chica de la delegación de la comuna solo había $500.000 por todo concepto. Así, por supuesto, todo se vuelve cuesta arriba.

En lo que se refiere al barrio NyC, la realidad es muy compleja. El sector poblacional perlense no cuenta con cisterna ni bombeo propio y sus habitantes se deben valer con lo que les reparte un camión cisterna alquilado por el Municipio. Otro barrio con dificultades es el Ruca, que cuenta con una cisterna propia, aunque no funciona. Ambos se han ido expandiendo enormemente a través de loteos privados.

Plan regularizador de fondo

Los perlenses no piensan en aflojar en sus demandas y requerimientos a las autoridades. Porque, además de reparaciones y mejoras inmediatas, se precisan soluciones de fondo. Empezando por el hecho de que se vuelve cada vez más necesario que ARSA se haga cargo de las redes de toda la comunidad y elabore y ejecute un plan para regularizar el precario servicio actual.

No hay dudas, la precariedad es lo que caracterizan las prestaciones existentes, salvo en el barrio de las 33 Hectáreas originales del pueblo, donde están normalizadas.

El resto de la comunidad sufre las consecuencias de redes parciales hechas de mangueras y de cisternas y bombas repartidas por distintos lugares y que con frecuencia se averían y dejan a la gente sin provisión.

Agua cruda del río, no potable

Pero el punto clave es que en Las Perlas solo se utiliza agua captada directamente del río, sin un mínimo tratamiento, sin potabilizar, sin clorar, aunque sea un poco. Urge contar con una planta potabilizadora, pero esto no está previsto para este año y quizás para cuándo. El presupuesto provincial 2026 solamente prevé para la comunidad la construcción de una vivienda y de un jardín de infantes. En tanto, el presupuesto municipal de Cipolletti destinará a la caja chica de la delegación comunal un monto de $16.000.000 para todo el año.

Los perlenses siguen esperando las mejoras comprometidas y los ánimos se están caldeando porque el verano avanza y el calor, la sed y la necesidad de refrescarse se irán haciendo más acuciantes. No bajaran la guardia en sus reclamos. Además, realizan denuncias todo el tiempo en el sitio de Instagram aguapotableparabalsa y también a través de Facebook.