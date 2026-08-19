Allen: Hay un tercer imputado por el crimen del joven que emboscaron para robarle la moto

Los tres acusados son de Neuquén y se entregaron. La investigación avanza con nuevas pruebas obtenidas en varios allanamientos. Hay un cuarto prófugo.

Tres neuquinos quedaron detenidos por el homicidio de Franco Agustín Morales en Allen. Aún hay un prófugo. Se sospecha que lo mataron de un balazo para robarle una moto.

Un tercer hombre fue imputado por el homicidio de Franco Agustín Morales de 24 años, hecho ocurrido el pasado jueves en Allen . La audiencia de formulación de cargos se realizó el martes al mediodía, y a pedido de la fiscalía, se dispuso que -al igual que los otros dos sospechosos- permanezca detenido en prisión preventiva mientras avanza la investigación, informó el Ministerio Público Fiscal.

La calificación legal por la cual la fiscal del caso Verónica Villarruel y la adjunta Laura Tronelli imputaron los cargos es la de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados (criminis causa) en concurso real con robo en lugar poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego”.

Además, las representantes fiscales sumaron más evidencias que se fueron produciendo durante el fin de semana, entre ellas varios allanamientos que dieron resultados positivos.

Las pruebas que comprometen a los acusados del crimen

“Hemos dado con una de las motos que identificamos se acercó a la casa de Agustín para cometer este terrible hecho”, explicó Villarruel. “Además, la Brigada de Investigación, el Gabinete de Criminalística ha analizado el contenido de las cámaras de seguridad particulares, del 911 y de una estación de servicio donde, por ejemplo, fue posible identificar el rostro, la vestimenta y un elemento en particular de la persona hoy imputada”, agregó la funcionaria.

Para continuar con las pesquisas que restan y mientras sigue vigente la rebeldía y el pedido de captura del cuarto involucrado, la fiscalía enumeró la evidencia que resta por producir, entre ella el levantamiento de material genético y el análisis en un bidón que se encontró en el lugar del hecho que habrían dejado los autores, realizar las pericias antropométricas de cada uno de los imputados, concretar las ruedas de reconocimiento.

“Aún no se ha podido encontrar la motocicleta que fue sustraída al joven fallecido y tampoco el arma utilizada. Por ello es que solicitamos la prisión preventiva de quien hoy está aquí sentado, ya que en caso de quedar en libertad podría ayudar al cuarto. Todo lo que hemos mencionado aumenta el riesgo procesal de fuga y de entorpecimiento a la investigación, y por ello solicitamos cuatro meses de prisión preventiva”, argumentó la fiscal.

El defensor particular del imputado se opuso tanto a la medida cautelar como a la formulación de cargos, explicando que “mi asistido se presentó voluntariamente con su familia en la comisaría de Allen, tiene arraigo, y además no estamos de acuerdo con la calificación legal propuesta".

Finalmente, el juez de Garantías interviniente, Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos en los mismos términos fiscales, quedando de esta manera tres hombres imputados por la muerte de Franco Agustín Morales. En relación a la prisión preventiva, el hombre continuará detenido por el plazo de dos meses.

Cómo fue el ataque

Según la investigación, Morales había puesto a la venta su moto en redes sociales, y fue contactado por un supuesto interesado en adquirirla. Consensuaron una reunión en el barrio el Progreso, que se llevaría a cabo a las 18 del jueves en la calle México al 30, barrio El Progreso.

Sin embargo, se presume que era una emboscada para robarle el vehículo. La hipótesis fiscal indica llegaron cuatro hombres (todos de Neuquén) en dos motos, y que uno de ellos iba armado con un revólver.

En la vereda del inmueble, los desconocidos increparon a Morales y le dispararon en el tórax para facilitar el robo, provocándole la muerte. Tras la agresión, los cuatro involucrados huyeron del lugar llevándose la motocicleta de la víctima y su teléfono celular marca Iphone, que luego mediante el rastreo satelital fue hallado sumergido en la zona de Puente 83.

Tres se entregaron voluntariamente

Al día siguiente del hecho Agustín Oscar Sassi y Juan Pablo Alexis Alfi, de 25 años y domiciliados ambos en Neuquén se entregaron en la policía, y luego fueron imputados y quedaron en prisión preventiva.

Horas después se entregó Brian Nicolás Domingo Fuentes Pérez, de 20 años y también de Neuquén, y del mismo modo quedó imputado en prisión preventiva.

Según trascendió en las últimas horas, el cuarto acusado que se encuentra prófugo también se habría presentado voluntariamente en una comisaría de la vecina provincia.