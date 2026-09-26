Detectaron 1,52 gramos de alcohol en sangre a una conductora tras chocar en la Ruta 22

Ocurrió en la mañana de este sábado, la mujer e 25 años mencionó "no haber advertido la señal vial".

Una mujer que circulaba con 1,52 de alcohol en sangre, colisionó sobre la Ruta 22 en Allen.

Personal del Destacamento de Seguridad Vial de Allen intervino durante la mañana de este sábado ante un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1204. El procedimiento se enmarcó en las tareas permanentes de prevención que la fuerza despliega sobre ese corredor.

La intervención comenzó luego de que una persona alertara a la policía sobre un vehículo que había impactado contra elementos de señalización vial ubicados en la banquina. Ante el aviso, los efectivos de la unidad especial se trasladaron de inmediato hasta el lugar para verificar la situación y adoptar las medidas preventivas correspondientes.

Al arribar a la escena, los policías constataron que se trataba de un Ford Fiesta, conducido por una mujer de 25 años que circulaba en sentido oeste-este por la ruta nacional. El rodado presentaba daños materiales visibles como consecuencia del impacto contra la estructura de señalización instalada en el sector.

Consultada por el personal interviniente, la automovilista manifestó que no había advertido a tiempo la presencia de la señalización vial y que, por ese motivo, terminó impactándola con su vehículo. La versión quedó asentada en el procedimiento junto con el resto de los datos relevados durante la inspección ocular del lugar.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de siniestros, el personal de Seguridad Vial le realizó a la conductora el correspondiente test de alcoholemia. El control arrojó un resultado positivo de 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la normativa vigente en la provincia.

Frente a ese resultado, los efectivos policiales procedieron a labrar las actas reglamentarias que documentan la infracción detectada. Asimismo, se adoptaron las medidas previstas por el protocolo vial para impedir que el vehículo continuara circulando en esas condiciones, evitando así un riesgo adicional para la conductora y para terceros.

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Traslado del vehículo y cierre del procedimiento

Una vez labradas las actas, el personal de Seguridad Vial solicitó el servicio de una grúa para trasladar el Ford Fiesta hasta las instalaciones del Destacamento de Allen, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes. De esta manera, se dio por concluida la etapa inicial del procedimiento en la ruta.

Esta intervención se inscribe dentro del conjunto de acciones preventivas que la Policía de Río Negro sostiene en distintas rutas de la región del Alto Valle. Mediante controles vehiculares y procedimientos de alcoholemia, la fuerza busca reducir las situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad de quienes circulan a diario por estos corredores.