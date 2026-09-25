Sin luz durante el fin de semana: los cortes que afectarán a varios sectores de Cipolletti

Edersa anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico para este sábado y domingo. Conocé los barrios y sectores afectados y los horarios.

Edersa anunció cortes de luz para este fin de semana en Cipolletti.

Cipolletti tendrá un fin de semana con nuevos cortes programados de energía eléctrica . Edersa informó que durante este sábado 26 y domingo 27 de septiembre se realizarán diferentes interrupciones del servicio debido a trabajos previstos sobre la red eléctrica.

Las tareas alcanzarán a distintos sectores urbanos y rurales de la ciudad, con cortes que comenzarán durante las primeras horas de la mañana y, dependiendo de cada zona, podrán extenderse hasta pasado el mediodía.

Desde la distribuidora explicaron que las interrupciones permitirán desarrollar trabajos de poda preventiva, instalar infraestructura eléctrica y avanzar con obras vinculadas a nuevos loteos. También continuarán las tareas sobre alimentadores que abastecen diferentes sectores de Cipolletti.

Ante este escenario, los usuarios comprendidos dentro de las zonas afectadas deberán tener en cuenta los horarios establecidos para organizar sus actividades. Algunos de los cortes alcanzarán barrios, sectores rurales, instalaciones deportivas y diferentes calles de la ciudad.

Estefania Petrella

Tres cortes de energía durante el sábado en Cipolletti

El primero de los operativos previstos para este sábado 26 de septiembre se desarrollará entre las 8:30 y las 11. Durante ese período, la interrupción del suministro eléctrico alcanzará a la calle de ingreso a Novello y calle Los Embaladores.

En este sector, según la información difundida por Edersa, las cuadrillas realizarán tareas programadas sobre las instalaciones eléctricas. Los trabajos forman parte de las diferentes intervenciones previstas por la empresa para la jornada del sábado.

Otro de los cortes comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 12. En este caso, quedarán alcanzados sectores de calle O'Higgins, la zona del Club Cipolletti y las calles Uspallata y Perito Moreno.

Las tareas previstas por la distribuidora incluyen trabajos de poda preventiva y la instalación de una nueva subestación transformadora. Por ese motivo, será necesario interrumpir temporalmente el suministro mientras las cuadrillas desarrollan las intervenciones sobre la infraestructura.

El tercer corte programado para el sábado tendrá una duración mayor. Comenzará a las 9 y finalizará alrededor de las 13, por lo que los usuarios comprendidos dentro del área podrían permanecer hasta cuatro horas sin suministro eléctrico.

La interrupción alcanzará a calle rural 13 Bis, barrio Las Hortensias y Loteo Landi. Entre los trabajos previstos se encuentra la vinculación de un nuevo loteo a la infraestructura eléctrica existente en ese sector de Cipolletti.

Qué sectores estarán sin luz el domingo

Los trabajos continuarán durante la mañana del domingo 27 de septiembre. En esta oportunidad, la distribuidora programó un corte entre las 9 y las 12 que abarcará un amplio sector cercano a la Ruta Provincial 65.

La interrupción comprenderá específicamente el corredor de la Ruta 65 ubicado entre Puente 83 y la estación de servicio YPF de Fernández Oro, además de numerosos barrios y loteos ubicados en los alrededores de ese tramo.

Dentro de la zona afectada estarán Loteo Estilo Chacra, Puente 83 Sur y Norte, barrio Tomero, barrio Martín Fierro, Encuentro con La Biblia, Las Lilas, Ratellini y El Campito, según el cronograma informado.

El corte también alcanzará a la planta transmisora de radio LU19. En todos estos puntos, la interrupción está prevista desde las 9 hasta las 12, por lo que tendrá una duración estimada de tres horas.

Por qué habrá un nuevo corte sobre la Ruta 65

Para la jornada del domingo, la empresa informó que las cuadrillas continuarán avanzando con la obra correspondiente a los alimentadores 1 y 4, una intervención que requiere trabajar con las instalaciones temporalmente fuera de servicio.

De esta manera, Cipolletti atravesará dos jornadas consecutivas con interrupciones programadas de electricidad en distintos puntos. El sábado los trabajos estarán distribuidos en tres sectores, mientras que el domingo se concentrarán principalmente sobre el corredor de la Ruta Provincial 65.