Desde este viernes se desarrollarán diversas actividades deportivas en disciplinas como vóley, atletismo, básquet, y liga de fútbol infantil.

Un finde cargado de deportes en Cipolletti: Regata, básquet, vóley y más.

Como todos los fines de semana, la ciudad de Cipolletti tiene múltiples propuestas para disfrutar en familia. En esta ocasión, el mes de septiembre cierra con encuentros de para todas las edades. Además, como evento destacado, el domingo 27 de septiembre a partir de las 9 horas se realizará la 5° edición de la Regata de los 3 Ríos.

La 5° edición de la Regata de los 3 Ríos es organizada por la Escuela Municipal de Canotaje. Participarán 55 palistas de distintas edades y niveles de experiencia.

Un evento deportivo que busca promover el deporte náutico y el contacto con la naturaleza, fortaleciendo el espíritu deportivo y la integración entre clubes y palistas de la región.

La Regata Competitiva se llevará a cabo este próximo domingo en embarcaciones simples: K1 y k520 para femenino y masculino. Travesías dobles mixtos, femeninos y masculinos, en un circuito boyado y con acarreo de alrededor de 10 km, entre los 3 ríos, según categorías/ embarcación. Además, se confirmó la participación de palistas de las ciudades de Neuquén, Allen, Roca y Cipolletti.

El recorrido de la Regata se desarrolla entre los cursos de los ríos Neuquén, Limay y Negro, con punto de partida y llegada en la Isla Jordán. Es un circuito boyado de aproximadamente 10 kilómetros, que combina tramos de agua tranquila y sectores con acarreo, según la categoría y tipo de embarcación.

Para los seguidores del Vóley

Desde hoy, viernes 25 al domingo 27 de septiembre, se llevará a cabo en la ciudad el 2° Clasificatorio Provincial Sub.16 de Vóley, participarán 50 equipos en las ramas femenina y masculina. Más de 500 deportistas de diferentes puntos de la provincia de Río Negro.

Los partidos se desarrollarán en tres espacios deportivos de la ciudad, de manera simultánea desde las 8 de la mañana:

Estadio Municipal, de calle Naciones Unidas 1700.

Gimnasio N° 2, Pastor Bowdler y Ecuador.

Complejo Deportivo Municipal, de calle Saavedra 260.

A través de la Dirección General de Deportes se informó que se disputará en rama femenina la Copa de Oro, Plata y Bronce. Mientras que en rama masculina se jugará por la copa Bronce y Plata.

Atletismo

El Provincial de Atletismo se desarrollará en la ciudad de Viedma, y viajarán para participar 10 alumnos de U14 y U16 de la Escuela Municipal junto al profesor Martin Vera.

Es un selectivo para los Juevos Evita, que se desarrollará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

Antonio Spagnuolo

Básquet

La Escuela Municipal rama femenina juega este fin de semana de visitante en el Centro Español de Plottier y el cronograma de partidos se distribuirá durante todo el domingo 27 de septiembre:

11.30 Mini.

13.15 Infantiles.

15.00 Cadetes.

16.45 Juveniles.

Liga Infantil de Fútbol

Este sábado 26 de septiembre se juega una nueva fecha del Torneo Clausura "Nicolás Jaime" de mañana y de tarde:

Predio La Amistad de 9 a 12 juegan las categoría juveniles, menores e infantiles.

Estadio Municipal de 15 a 20 juegan las categoría mini pitufos, pitufos y cebollitas.

Un certamen que ya se transformó en una de las ligas infantiles más importantes del sur del país, por la participación de más de 2000 chicos, con el objetivo de fomentar el fútbol comunitario.

Cómo estará el tiempo

Si bien algunas disciplinas se disputan en espacios cerrados, eventos como la regata o la liga infantil de fútbol son al aire libre.

Según la Autoridad Interjuridisccional de Cuencas (AIC) se esperan días de nubosidad variable con aire del sudoeste en el alto valle. Días templados a cálidos y se mantiene la variabilidad del estado del tiempo a fines de septiembre y comienzos de octubre. Además, se esperan períodos de viento e inestabilidad.