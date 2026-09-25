Plan para reactivar el Tren del Valle: obras, inversión y unas 25 frecuencias diarias en la región

Tren Patagónico avanza en el plan para operativizar el Tren del Valle y garantizar la conectividad entre las ciudades de la región.

La empresa Tren Patagónico avanza a paso firme con los preparativos para asumir la operación del Tren del Valle , con una intensa tarea de relevamiento sobre las vías, estaciones y pasos a nivel en el corredor que une a Cipolletti , Neuquén y Roca .

El presidente de la firma estatal rionegrina, Roberto López , confirmó que el equipo técnico trabaja en conjunto con personal de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) , a la espera de una resolución del Ministerio de Economía de la Nación que permita avanzar formalmente con el traspaso del servicio.

Uno de los aspectos centrales del esquema operativo radica en sostener y potenciar la continuidad de los viajes diarios. Actualmente, el servicio vigente conecta Plottier con Cipolletti , además de los trayectos urbanos en la zona de Neuquén , sumando alrededor de 25 servicios diarios . Esta importante cantidad de frecuencias diarias responde a la necesidad de cubrir recorridos cortos dentro de un área urbana con un alto volumen de pasajeros que requiere un transporte ágil e interurbano.

En la mayoría de las ciudades no se utilizarán las estaciones, ya que están cedidas a los municipios. Se construirán apeaderos para el tren del valle. Estefania Petrella

Inversión millonaria y nuevos apeaderos

Para poner en marcha la reactivación integral, Tren Patagónico contempla destinar una inversión inicial de $8.000 millones. La prioridad estará enfocada en una obra civil clave para adaptar el trayecto entre Roca y Cipolletti, donde se proyecta la construcción de nuevos apeaderos.

Según detalló Roberto López, la primera etapa demandará “una obra civil de alrededor de 2 ó 3 meses de trabajo”, cuya licitación ya se encuentra en marcha. La necesidad de levantar estos nuevos puntos de ascenso y descenso responde a que las estaciones tradicionales no se pueden utilizar por encontrarse destruidas o bien ocupadas por instituciones municipales.

Reparación de coches y los desafíos en la Ruta 151

En paralelo a las tareas sobre las vías, la empresa rionegrina trabaja en la reparación de los coches que serán utilizados para el trayecto y en la actualización de la identidad visual de las formaciones.

Asimismo, la firma estatal enfoca sus esfuerzos en garantizar la puntualidad de los recorridos ante los reiterados problemas con el puente de la Ruta 151. En ese sentido, López enfatizó que “hay que trabajar mucho en recuperar la seguridad del servicio en la llegada a tiempo de lo que necesita la persona”, recordando que “a veces están en pleno servicio y lo que pasa con el puente de la Ruta 151, te suspende el servicio y te queda en el medio”.

Finalmente, el titular de la empresa valoró el impacto social de recuperar esta conexión ferroviaria para los vecinos del Alto Valle. López remarcó que “el Tren del Valle para nosotros es muy importante, es un servicio más para el Tren Patagónico, pero es un servicio más para lo que nosotros conocemos como sistema ferroviario”, concluyendo que “esto es un impacto importante porque va a volver a interconectar cada localidad, ciudad, la gente se va a poder volver a subir a un tren donde anhelaba desde hace muchos años”.