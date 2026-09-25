Provincia LMCipolletti Banco Patagonia Exitosa colocación de la ON Banco Patagonia

La colocación de la ON Patagonia reafirma el compromiso de Banco Patagonia de seguir acompañando a sus clientes a lo largo de todo el país. Agregar LM Cipolletti a







BPAT organizó y colocó una nueva ON Patagonia, pagadera en dólares a tasa fija con vencimiento a los 12 meses y 24 meses, por V/N U$S 55 MM, demostrando la confianza de empresas, personas e inversores institucionales, en el crecimiento de la institución financiera. La tasa de corte de la operación fue de 3.25 % para los 12 meses y 5.25% para los 24 meses.

El resultado de esta colocación reafirma el compromiso de Banco Patagonia de seguir acompañando a sus clientes a lo largo de todo el país.