Rodrigo Buteler apuntó contra Tortoriello tras el rechazo en el debate por la coparticipación: "Nos quiere boicotear"

La Legislatura provincial sancionó por mayoría la ratificación del esquema de compensación financiera transitoria municipal.

Rodrigo Buteler apuntó a Tortoriello tras el rechazo en el debate por la coparticipación: "Nos quiere boicotear"

La Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó por mayoría la ratificación del esquema de compensación financiera transitoria municipal, el texto fue sancionado con 35 votos a favor y 8 en contra.

Con este resultado en el recinto, el Gobierno de Río Negro está en condiciones de formalizar el nuevo esquema para actualizar los recursos que reciben municipios que registraron cambios demográficos y económicos, pero sin modificar los actuales índices de coparticipación ni reducir los fondos destinados al resto de las localidades.

Si bien el resultado se tradujo en alivio para los jefes comunales, el intendente de la ciudad de Cipolletti, Rodrigo Buteler , se fue determinante al afirmar que lo sucedido al momento de la votación fue " inexplicable " y compartió el siguiente descargo en la red social X:

La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck establece una Compensación Financiera Transitoria que inicialmente alcanzará a 14 municipios. Para sostenerla, la Provincia destinará aproximadamente $1.029 millones mensuales adicionales provenientes directamente del Tesoro Provincial.

Cómo fue el debate por la coparticipación

La Provincia explicó días atrás que el esquema será financiado íntegramente con recursos propios y no modificará la masa coparticipable ni los índices vigentes. De esta manera, los municipios incluidos recibirán fondos adicionales mientras los restantes mantendrán los recursos establecidos actualmente.

"Esta decisión la estamos tomando con sentido común y con responsabilidad; sin diferencias partidarias ni políticas", sostuvo Weretilneck durante la presentación del mecanismo, acompañado por funcionarios provinciales, intendentes y representantes de distintas localidades rionegrinas.

"Este acuerdo no es lo ideal, pero es lo posible, para que aquellas ciudades que efectivamente han crecido tengan al menos una compensación para los mayores gastos y la mayor demanda", explicó el Gobernador durante el encuentro.

Según la información oficial, los recursos adicionales tendrán una actualización semestral vinculada a la evolución positiva del IVA y de Ingresos Brutos. Por ese motivo, el monto que deberá aportar el Tesoro provincial podrá modificarse durante la vigencia del sistema.

Cipolletti, entre las ciudades alcanzadas

Entre los 14 municipios comprendidos por la compensación se encuentra Cipolletti. Según los montos iniciales informados previamente por el Gobierno provincial, la ciudad incorporará aproximadamente $3.832 millones adicionales por año mediante este nuevo mecanismo de distribución.

También serán alcanzados Bariloche, Fernández Oro, El Bolsón, Dina Huapi, Catriel, Cervantes, Los Menucos, General Roca, Comallo, Ramos Mexía, Darwin, Guardia Mitre e Ingeniero Huergo. En conjunto, la proyección inicial supera los $12.347 millones anuales.

''Consenso sin perjudicar a nadie"

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati expresó al medio LVO que "es una alegría enorme que vamos a tener todos los orense. El jefe comunal de la vecina localidad remarcó además la importancia de buscar respuestas para que ningún municipio quede “tecleando” económicamente y, al mismo tiempo, atender la situación de ciudades como Fernández Oro, cuyo crecimiento exponencial hizo urgente una actualización de los recursos".