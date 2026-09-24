Dos colectivos chocaron de frente cerca de El Solito y hay varios heridos: uno trasladaba un circo

El impacto fue semifrontal por causas aún no establecidas. Uno de los vehículos pertence a un circo itinerante. Dos personas fueron derivadas a Viedma, pero no estaban en peligro.

Al menos cinco personas resultaron heridas, donde ellas graves, en un choque entre dos colectivos de uso particular registrado durante la madrugada de este jueves en la Ruta Nacional 250, en el tramo comprendido en la localidad de General Conesa y El Solito, el paraje rural ubicado en la zona este de Río Negro, donde confluye la ruta provincial 2, que conduce a San Antonio Oeste. Uno de los vehículos, que pertenece a un circo itinerante, arrastraba un tráiler con material destinado al montaje del espectáculo.

Fuentes policiales informaron a medios locales que ambos vehículos circulaban en forma contraria, por lo que el impacto se produjo en forma semifrontal, por causas aún no establecidas.

El subcomisario Darío Sepúlveda, a cargo del Destacamento de Tránsito de Conesa, precisó en un reporte a FM Éxitos que el siniestro vial se registró cerca de las dos de la madrugada, en el kilómetro 169 de la Ruta 250.

Si bien resta conocer detalles sobre el origen del impacto, el comisario confirmó que se trató de un choque semifrontal entre dos rodados. Se pudo establecer que uno de ellos, ocupado por un hombre y una mujer, circulaba desde Chichinales con destino a Viedma. Mientras que el otro, en el que viajaban tres personas, realizaba el trayecto de Conesa a Choele Choel trasladando un tráiler; se conoció que este último pertenecía a un circo que se encuentra viajando por la región.

Como resultado del fuerte impacto, los ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones, aunque Sepúlveda aclaró que los conductores se llevaron la peor parte tras presentar fracturas graves.

Ante este cuadro, el personal de salud decidió derivarlos a un centro de mayor complejidad en Viedma. No obstante, se confirmó que ninguno corre riesgo de vida. En el lugar trabajó personal del Destacamento de Tránsito, Bomberos Voluntarios y del hospital de Conesa.

Las fotos tomadas en el lugar muestran que el choque fue violento, dado que los rodados quedaron con serios daños materiales, sobre todo en sus partes frontales. El personal policial, en medio de una cerrada oscuridad dada la hora y la ausencia de iluminación, debió realizar maniobras para alertar a los conductores que pasaron por el lugar que tomaran por la zona de banquinas, dado que uno de los colectivos habían quedado sobre el pavimento.