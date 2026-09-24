"Tenía que estar todo el día limpiando": lo dejó y denunció que la sigue hostigando

Una vecina de Cinco Saltos aseguró que sufría malos tratos por los celos del hombre. Se fue de la casa que compartían, pero aseveró que la sigue agrediendo.

Un hombre de Cinco Saltos tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros ni contactar por ningún medio a su ex pareja, quien lo denunció por malos tratos y hostigamiento.

La presentación fue realizada el último 21 de septiembre en la Comisaría de la Familia local y se la encuadró en un caso de violencia familiar , establecido en la Ley 3040 y en el Código Procesal de Familia.

Según relató, la relación no la hacía feliz y sufrió agresiones verbales y humillantes de parte del sujeto, y se lo adjudicó a sus celos. "Me cansé de la vida que llevaba junto a él, tenía que estar todo el día limpiando y encerrada para que este no se enojara, solo podía salir a dejar las cosas de pastelería que vendo para sustentar mis gastos y regresar enseguida. Fueron muchas discusiones, insultos y celos", sostuvo entre los puntos de la acusación.

Por ese motivo el 16 de septiembre último decidió retirarse del domicilio que compartían. Preciso que se día fue con su papá a retirar sus pertenencias, y otra vez recibió insultos del ex. Pero además agregó que sigue recibiendo mensajes de él. Enfatizó que “necesita conseguir tranquilidad” y pidió que el sujeto “no se acerque a su actual domicilio”.

El Juzgado de Paz de Cinco Saltos intervino en la denuncia presentada por un hombre, en al que afirmó que su hija sufría violencia de parte del ex. Pero ella contradijo al padre. Archivo

El expediente fue elevado al Juzgado de Paz, cuyo titular Enzo Espejo remarcó que se debían dictar medidas de resguardo, hasta tanto se completen los estudios y evaluación de los antecedentes de la causa.

Fundamentó la disposición en que en el testimonio de la chica existen “indicadores de riesgo”, como se denominan a las “señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación o violencias en razón del género que pudiera estar padeciendo”.

Sostuvo que lo relatado por ella hace suponer que “de continuar con el estado de cosas tal cual se encuentra” la víctima, “continuaría bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica, haciendo temer un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

Medidas de resguardo

En la resolución rubricada por Espejo junto Mariano Larrasolo, secretario letrado, le comunicó al hombre que tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros del domicilio de la mujer, como también donde encuentre o transite, ya sean lugares públicos o privados. Tampoco debe provocar incidentes ni realizar actos molestos o de hostigamiento ni reclamos de ninguna índole. Se incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto o por redes sociales.

Son pautas establecidas en principio por el lapso de 90 días y el incumplimiento prevé la imputación del delito de desobediencia a una orden judicial, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Asistencia psicológica para ambos

Por otra parte, le ordenó al hombre que tiene que realizar de manera obligatoria tratamientos psicoterapéuticos a través de “programas reflexivos” para la prevención y erradicación de la violencia familiar, “a fin de internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Le indicó que debe presentarse “de manera inmediata” en el servicio de salud mental del hospital de Cinco Saltos o en otro centro de salud de similares características.

Mientras que para la mujer también dispuso asistencia médica o psicológica en el sistema público de salud o en organismos no gubernamentales especializados en esa temática.

El expediente fue elevado al Juzgado de Familia de turno, donde le deberán dar continuidad. En esa instancia deberán contar con el acompañamiento de un abogado particular o en caso de carencia podrán requerir asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.