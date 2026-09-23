La acusaron por ocultar en su casa a un menor que estaba siendo buscado por sus padres y la Policía

Es un amigo de su hijo que se había ausentado de su domicilio. La madre del chico hizo la denuncia, pero la causa no prosperó por falta de pruebas.

Una mujer de Cinco Saltos fue acusada por ocultar en su casa a un adolescente, amigo de su hijo, a quien buscaban sus padres y la policía.

Una vecina de Cinco Saltos fue acusada de haber ocultado en su casa a un adolescente de 15 años de edad, amigo del hijo, a pesar que sabía que lo buscaban sus padres y la policía. Los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado.

La mujer fue imputada por el delito de “ocultación de menores”. Le reprocharon “haber adoptado una conducta reticente, negando a las autoridades el paradero”.

Sin embargo, la causa en su contra no prosperó y el defensor Oficial Sebastián Nolivo pidió su sobreseimiento. Explicó “no hay posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba para llevar este caso al juicio”.

Falta de pruebas

Destacó que la Fiscalía “no recabó ningún otro elemento que le permita avanzar en el caso hacia un debate” y agregó que “las medidas de investigación posible han sido agotadas”. Entre ellas puntualizó el examen efectuado al menor, testimonios de la policía, de personal de la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el resultado de los rastrillajes efectuados durante el operativo. Nolivo mencionó que la mujer debía ser juzgada “en plazo razonable resguardando el debido proceso”.

El fiscal Leandro López no planteó objeciones al requerimiento de la defensa. Sostuvo que estaba de acuerdo y concordaba con su pedido y ratificó que “la única prueba de cargo fue la denuncia que contaba con la declaración de la madre del joven”.

El juez Juan Pedro Puntel resolvió aceptar lo peticionado por la defensa, y destacó que el marco legal establecido le permitía concederle el sobreseimiento. Se refirió puntualmente al artículo que habilita el otorgamiento “Si no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio”.