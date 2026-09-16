Un grupo de habitantes de una ciudad rionegrina decidieron celebrar un particular aniversario. Increíble pero real.

Insólito e irónico festejo en la vía pública: qué reclaman los vecinos.

Una obra inconclusa en la intersección de las calles Saavedra y San Martín, de Cinco Saltos, se convirtió en el escenario de un insólito "aniversario" . Ante la falta de respuestas y la demora de los trabajos, los vecinos del lugar decidieron recurrir al humor y a la ironía como una forma creativa de visibilizar su reclamo.

El pozo, que según la denuncia de los habitantes de esa zona permanece vallado pero abandonado a su suerte en plena vía pública, amaneció decorado con globos de colores y un cartel con la leyenda “Felices 2 meses” .

De esta manera, la excavación se transformó en la protagonista de un singular festejo que busca llamar la atención de las autoridades responsables.

La iniciativa, consigna el portal local Seny Radio, nació como una respuesta pacífica pero contundente ante una situación que genera molestias en el tránsito y riesgos cotidianos para peatones y conductores.

Los vecinos de Cinco Saltos le pusieron humor.

Cuando las soluciones demoran, los vecinos encuentran otras maneras de hacer oír su voz, demostrando que el ingenio puede ser una herramienta eficaz para visibilizar el malestar social.

Mientras esperan que la obra finalmente concluya, los residentes del área dejaron en claro que seguirán contando los días -y quizás celebrando futuros meses- si la excavación continúa en el mismo estado.

La confesión de Rodrigo Buteler en Cipolletti: "Hace 20 años no se limpian los desagües en la ciudad"

El Municipio de Cipolletti avanza con un amplio operativo de limpieza y despeje de desagües pluviales, con trabajos concentrados actualmente sobre el denominado Ex Canal Roca. La intervención busca mejorar el funcionamiento de la infraestructura hídrica.

Las tareas son ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas y contemplan un tramo total de aproximadamente 440 metros lineales. El sector intervenido se extiende desde calle J. Salto hasta calle Maipú.

El objetivo principal es retirar residuos, malezas y vegetación acumulada en los márgenes y dentro del desagüe. De esta manera, se busca facilitar posteriormente el ingreso de la maquinaria del Consorcio de Riego.

La limpieza permitirá avanzar luego con tareas de mantenimiento sobre el desagüe pluvial, una infraestructura fundamental para favorecer el escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias.

El operativo fue dividido en seis etapas para poder avanzar progresivamente sobre los distintos sectores del desagüe. La primera ya fue completada y comprendió el tramo ubicado entre calle Salto y Los Manzanos.

Actualmente, los equipos municipales trabajan en la segunda etapa, comprendida entre Los Manzanos y Paso de los Libres. Allí las tareas presentan una particular complejidad por la cantidad de residuos acumulados.

El mandatario municipal vinculó el operativo con la necesidad de preparar la ciudad ante eventuales lluvias y mejorar el estado de una infraestructura que, según indicó, llevaba años sin recibir una limpieza integral.

“Nos preparamos para la lluvia, hace 20 años no se limpian los desagües en la ciudad”, afirmó Buteler al referirse al plan que actualmente se encuentra en ejecución.