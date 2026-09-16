¿Otro indicio de que el Puma anda cerca? El hallazgo que paralizó a una vecina

Cuando muchos creían que se había ido hacia la zona del río, una mujer aportó una foto que genera muchas dudas. "Esto no es un perro", dijo.

La preocupación no cede en la zona rural de Fernández Oro . En medio de la alerta generalizada por la presencia de un puma , una vecina se contactó con los medios locales para compartir la fotografía de unas llamativas huellas de importantes dimensiones halladas en una chacra cercana al sector donde recientemente se produjo el primer avistaje del felino.

El hallazgo tuvo lugar sobre un camino de barro dentro de una propiedad desmontada . Según el relato de la mujer, las pisadas eran claramente visibles y todavía estaban frescas durante la jornada del viernes.

“Esto no es un perro, son huellas muy grandes” , aseguró la vecina al portal Inforo, quien remarcó que la magnitud de las marcas descarta a los caninos habituales del sector.

Incluso detalló que consultó la situación con su marido, quien coincidió plenamente en que las proporciones y la forma del rastro no corresponden a un animal doméstico.

Por el momento no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades o personal de Fauna respecto a si el rastro pertenece efectivamente al predador. Sin embargo, este nuevo indicio encendió nuevamente las alarmas e incrementó las dudas sobre los posibles desplazamientos que el felino estaría realizando entre las distintas chacras de la localidad.

Las huellas que encontró la mujer y dice que no pertecen a un perro. ¿Vos qué pensás?

El relato de un sereno del predio donde apareció el Puma

Por pocos minutos no le tocó a él ser el protagonista de semejante hallazgo, pues Federico cubre el turno mañana y la intimidante aparición del puma se produjo un rato antes del recambio de personal. Zafó del susto pero se mantiene alerta como todos en el predio y en la zona.

Uno de los serenos de la planta procesadora de Lúpulo en la ruta 65 de Fernández Oro -tienen horarios rotativos- accedió a revelar a LM Cipolletti detalles exclusivos de la inédita y dramática experiencia que vivió su compañero.

Fue a hacer el recorrido como hacemos cada una hora, se dirigió hacia el sector de atrás y vio que algo bajó del árbol de repente. Pensó que era un gato pero claramente no, se trataba de algo más grande, imponente", comenzó su relato desde la garita de seguridad.

Mientras observaba que todo estuviera bajo control en el sector, contó más pormenores de la visita inesperada que recibieron y que tanta preocupación genera en la vecina ciudad.

"Mi compañero vino para el lado de adelante del predio y el Puma lo hizo por detrás del quincho, hasta que se quedó acá a un costado. Ahí le sacó una foto y a los pocos minutos el puma se fue para atrás y se perdió por el fondo, por el sector de chacras", precisó.

Reconoció, según le confió el hombre con el que se reparte la tarea y cumple su misma función, que "cuando él vio que era un puma un poco se asustó, los gatos son normales por acá, andan seguido, pero esto ya era otra cosa".

Sobre el posterior despliegue sostuvo: "Vino la policía enseguida, después los de Fauna... Se armó una movida importante".

Las medidas internas

"¿Qué medidas se tomaron? Más prevención, porque no se sabe muy bien por dónde anda. En la zona de los árboles, alumbrar un poco más seguido, andar con más precaución por esos lados. Para la gente que trabaja acá también, si ven al puma o algo se les pidió avisar", culminó Fede.