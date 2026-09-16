Reabren el Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido

A través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, se confirmó la reapertura del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido ( ANPRALE ), luego del cierre preventivo dispuesto ante condiciones meteorológicas adversas. En este sentido, se recordó la obligatoriedad del registro y las precauciones necesarias para recorrer una zona agreste.

Con el restablecimiento de las condiciones para el ingreso, quienes visiten el área deberán tener en cuenta que se trata de un entorno natural agreste, con riesgos propios de este tipo de ambientes. Por este motivo, es fundamental planificar la visita, consultar las condiciones antes de ingresar y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias durante el recorrido.

El registro de visitantes es obligatorio y debe realizarse previamente a través de la página oficial del área ( https://anprale.com/ ). Esta herramienta permite contar con información sobre las personas que ingresan y contribuye a fortalecer las condiciones de prevención y respuesta ante eventuales situaciones de emergencia.

Asimismo, se recomienda respetar las indicaciones del cuerpo de Guardas Ambientales, circular únicamente por los senderos habilitados, llevar el equipamiento adecuado y no subestimar los cambios de las condiciones meteorológicas en la montaña.

Ambiente dispuso una veda preventiva para moluscos en Pozo Salado

La medida se adoptó en el marco del programa de monitoreo periódico de los recursos marinos que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Las muestras de mejillones obtenidas en el sector Punta Mejillón, dentro del ANP Pozo Salado, fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Salud Ambiental y confirmaron la presencia de TPM en concentraciones que representan un riesgo para la salud. Ante estos resultados, la Provincia actuó de manera preventiva para evitar la exposición de la población a productos contaminados.

La denominada “marea roja” es un fenómeno natural asociado a la proliferación de determinadas microalgas capaces de producir toxinas. Los moluscos bivalvos pueden acumularlas al alimentarse de estos organismos sin que esto modifique su aspecto, olor o sabor. Además, las toxinas no se eliminan mediante la cocción ni con el agregado de limón, vinagre o alcohol, por lo que no existe una forma casera de determinar si un ejemplar es seguro para consumir.

Por este motivo, se solicita a residentes, pescadores recreativos y visitantes no recolectar ni consumir moluscos provenientes del área alcanzada por la veda, y respetar las señalizaciones y comunicaciones oficiales. Para el consumo, se recomienda adquirir productos de la pesca únicamente en establecimientos habilitados y que cuenten con los controles sanitarios correspondientes.

La medida permanecerá vigente hasta que nuevos análisis determinen que los niveles de toxinas se encuentran nuevamente dentro de los parámetros permitidos.