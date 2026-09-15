Reto Viral que incita a jóvenes a ausentarse dos días de casa: preocupación en Río Negro

La Policía de la provincia emitió un comunicado ante el alerta de Grooming Argentina, para desalentar a los jóvenes. Crecen los recaudos.

La Policía de Río Negro , mediante la Regional Segunda con sede en el Alto Valle, emitió un comunicado preventivo tras la advertencia lanzada a nivel nacional por la fundación Grooming Argentina .

La alerta responde a la circulación en TikTok de un peligroso reto viral conocido como el "desafío de las 48 horas" , una propuesta que incita a niños y adolescentes a ausentarse de sus hogares sin dejar rastro durante dos jornadas completas. El reto asigna una mayor puntuación a los participantes según la repercusión mediática o el nivel de réplica que obtenga la búsqueda en plataformas digitales.

El jefe policial a cargo de la comunicación oficial, comisario José González, aclaró que hasta el momento no se han registrado casos vinculados a este juego dentro de la jurisdicción rionegrina. No obstante, remarcó que la rápida propagación de este tipo de contenidos en redes sociales exige implementar medidas de contención tempranas.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que estas dinámicas suelen ser instrumentadas por adultos para cometer delitos de grooming o abuso sexual infantil, camuflándose en grupos cerrados para captar a menores de edad mediante engaños.

Recomendaciones para las familias y canales de denuncia

Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de pautas clave para la comunidad: