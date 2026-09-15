No busques más: la Lotería salió a desmentir al supuesto ganador de Bariloche

Tras días de expectativa por hallar al apostador en la ciudad cordillerana, la agencia debió salir a rectificar que nunca existió. ¿Cómo se originó la confusión?

Luego de que trascendiera la información sobre un supuesto ganador del Quini 6 en Bariloche que todavía no se había presentado a reclamar el premio, desde una agencia oficial de Lotería de Río Negro aclararon que la versión no es correcta. No existe un ganador barilochense del sorteo del miércoles pasado.

Según explicaron desde la agencia a El Cordillerano, cuando se registra un ganador, el propio sistema de lotería informa el resultado o la agencia correspondiente notifica a Lotería de Río Negro. Ese mecanismo de verificación fue el que permitió detectar el error apenas comenzó a circular la versión con fuerza en distintos canales.

Al revisar la información luego de que la versión comenzara a circular en medios y redes, se confirmó oficialmente que no hubo un ganador en Bariloche. "Se dio un boca en boca que se descontroló, pero es una confusión y como agencia oficial rectificamos que no hay un ganador en Bariloche", señalaron desde la entidad.

El origen de la confusión

Desde la agencia indicaron además que ya se comunicaron con los responsables del local mencionado inicialmente en la versión original. Atribuyeron el origen del rumor a un comentario surgido entre vecinos, que luego comenzó a difundirse como si se tratara de información confirmada y verificada por los medios locales.

"No hay ganador del miércoles pasado, claramente esa información fue fruto de una confusión, pero no hubo ganador de Bariloche", remarcaron con firmeza los responsables de la agencia oficial de lotería.

La aclaración también alcanza a la versión que señalaba que un apostador de la ciudad había obtenido un importante premio y todavía no se había presentado a cobrarlo. El premio sí tuvo un ganador en Río Negro, pero esa apuesta no corresponde a Bariloche.

Desde la agencia también explicaron que, una vez identificado el apostador, los mecanismos para el cobro dependen del monto del premio y de la documentación requerida por la entidad. En el caso de sumas que superan determinados montos, se solicita además la correspondiente declaración jurada antes de concretar el pago correspondiente.

Queda rectificada la versión original

De esta manera, queda rectificada la información difundida previamente sobre el caso. No existe un apostador de Bariloche que haya ganado el Quini 6 del último miércoles y que se encuentre pendiente de reclamar el premio, según confirmó la agencia oficial.

El episodio ilustra la velocidad con la que un comentario informal entre vecinos puede transformarse en una noticia que recorre medios y redes sin verificación previa. La agencia oficial de Lotería de Río Negro remarcó la importancia de confirmar este tipo de información antes de darla por cierta.