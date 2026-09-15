Weretilneck anunció una millonaria inversión para reparar las rutas 22 y 151: cuándo comenzarán las obras

El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para destinar unos $7.000 millones provenientes de una nueva inversión petrolera a trabajos de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151.

El Gobernador de Río Negro anuncio el envío a la Legislatura de una ley que proporciona el destino de fondos petroleros a la reparación de las rutas 22 y 151.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro utilizará los recursos generados por una nueva inversión energética para comenzar a intervenir dos de las rutas nacionales más importantes para el Alto Valle . La iniciativa apunta a mejorar seguridad, transitabilidad y conectividad.

Según explicó el mandatario provincial, el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley para establecer el destino específico de aproximadamente $7.000 millones. El dinero surgirá del denominado Proyecto Duplicar Norte y no podrá utilizarse para gastos corrientes.

La definición adquiere especial relevancia para Cipolletti y las localidades del Alto Valle, donde las rutas 22 y 151 concentran diariamente un importante movimiento de vehículos particulares, transporte de cargas y colectivos. Ambas vías presentan sectores que requieren trabajos de mantenimiento.

Weretilneck confirmó que los primeros trabajos comenzarán a partir de noviembre. El anuncio se produjo en el marco del acuerdo alcanzado con Nación para que Río Negro asuma la gestión de determinados corredores nacionales que atraviesan el territorio provincial.

“Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir del mes de noviembre”, sostuvo el gobernador al explicar cómo se aplicarán los fondos que recibirá la provincia por la nueva actividad energética.

Estefania Petrella

Una inversión petrolera que se transforma en infraestructura

Los fondos estarán vinculados al Proyecto Duplicar Norte, una obra de infraestructura petrolera impulsada por Oldelval para ampliar la capacidad de transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina hacia distintos puntos estratégicos del sistema.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros. De esa extensión, unos 146 kilómetros atravesarán territorio rionegrino, lo que convierte a la provincia en una pieza estratégica dentro de la expansión de la infraestructura vinculada con Vaca Muerta.

Como contraprestación por el desarrollo de esta infraestructura, Río Negro recibirá un Aporte al Desarrollo Territorial estimado en unos $7.000 millones. El Ejecutivo provincial pretende que esos recursos tengan un destino concreto y visible para la comunidad.

El proyecto de ley establece que la totalidad del aporte será utilizada para financiar el inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151. De esta manera, el dinero quedará afectado específicamente a infraestructura vial.

La decisión forma parte de una estrategia provincial que busca vincular el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con inversiones destinadas a mejorar infraestructura. En este caso, los recursos provenientes de una obra energética serán utilizados para atender una demanda histórica del Alto Valle.

Antonio Spagnuolo

Las rutas 22 y 151, en el centro de la agenda

Para las ciudades del Alto Valle, la definición representa un nuevo capítulo en el reclamo por mejores condiciones de circulación en los corredores nacionales. La Ruta 22 funciona como uno de los principales ejes de conexión entre localidades rionegrinas y neuquinas.

La Ruta 151, en tanto, tiene una importancia central para Cipolletti y su vinculación con Cinco Saltos, Catriel, el norte rionegrino y distintos sectores productivos. También constituye una vía utilizada por el transporte relacionado con la actividad hidrocarburífera.

La decisión de avanzar con reparaciones sobre ambas rutas se suma al acuerdo mediante el cual Río Negro asumirá tareas vinculadas con la gestión y mantenimiento de corredores que hasta ahora dependían de organismos nacionales.

Weretilneck planteó que la provincia debe utilizar los nuevos recursos generados por el desarrollo energético para atender necesidades concretas. En ese sentido, destacó que las inversiones deben traducirse en infraestructura, empleo y mejores servicios.

“Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos para que nuestras rutas estén en condiciones. Río Negro tiene rumbo y tiene futuro”, afirmó el gobernador al referirse al nuevo esquema de financiamiento.

LA ENERGÍA DE RÍO NEGRO TAMBIÉN VA A RECONSTRUIR NUESTRAS RUTAS



Enviamos a la @LegislaturaRN el acuerdo con OLDELVAL por Duplicar Norte, un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que unirá Auca Mahuida con Allen, con 146 kilómetros de obra dentro de Río Negro, para aumentar la… pic.twitter.com/ck17EN2ggg — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 15, 2026

También habrá recursos para fiscalización

El acuerdo con Oldelval no contempla únicamente el aporte inicial destinado a infraestructura vial. La empresa deberá abonar además una tasa anual de 200.000 dólares para financiar las tareas provinciales de control y fiscalización vinculadas con la obra.

El proyecto también declara al Duplicar Norte como una obra de interés público. Esa definición permitirá incorporarla al régimen provincial correspondiente, que establece condiciones relacionadas con la contratación de trabajadores y prioriza la participación de mano de obra local.