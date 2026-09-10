Rutas 22 y 151: Provincia confirmó dónde pondrá el foco y busca destrabar obras con USD 60 millones

Río Negro terminó el relevamiento técnico con FONPLATA y Nación. Gestiona hasta USD 60 millones para intervenir primero las zonas más urgentes.

Ruta 22 y 151: Provincia confirmó dónde pondrá el foco y busca destrabar obras con USD 60 millones.

Río Negro avanzó un nuevo paso para intentar mejorar el estado de las rutas nacionales 22 y 151 . Luego de una recorrida técnica junto a equipos de FONPLATA y del Gobierno nacional, la Provincia comenzó a definir los sectores donde podrían concretarse las primeras intervenciones.

El relevamiento permitió identificar los puntos de mayor deterioro y establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de seguridad vial y transitabilidad .

El objetivo del Gobierno provincial es comenzar por las situaciones más urgentes y avanzar progresivamente hacia una recuperación integral de ambos corredores.

Reparaciones, banquinas y señalización

Las primeras obras contempladas incluyen rehabilitación y reparación de las calzadas, adecuación de banquinas, tareas de conservación y señalización, entre otros trabajos que serán determinados según las condiciones de cada tramo.

El ministro de Hacienda de Río Negro, Gabriel Sánchez, destacó que la visita permitió que los equipos de FONPLATA y Nación observaran directamente el estado de las rutas y el volumen de tránsito que soportan diariamente.

“Lo vieron, entienden la necesidad y la avalan”, afirmó el funcionario tras la recorrida.

Quieren acelerar los tiempos

Mientras avanza la gestión del financiamiento, la Provincia busca adelantar la preparación técnica de los proyectos para evitar demoras.

Martín Camiña, de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), explicó que la intención es tener lista la documentación para avanzar rápidamente.

“La idea es hacerlo lo antes posible. Ni bien estén los pliegos se va a empezar a trabajar ”, sostuvo.

En ese sentido, los procesos licitatorios podrían comenzar en paralelo con la gestión del crédito, una estrategia que apunta a acortar los plazos hasta el inicio de las obras.

El financiamiento que gestiona Río Negro

Para ejecutar las intervenciones, el Gobierno provincial gestiona ante FONPLATA un financiamiento de hasta 60 millones de dólares.

La Provincia sería la prestataria y el Estado nacional actuaría como garante, por lo que el acuerdo también requiere la participación del Gobierno nacional.

La expectativa oficial es que la operación pueda ser considerada por el Directorio de FONPLATA a principios de noviembre.

Mientras tanto, los equipos provinciales continúan trabajando en los proyectos y en la documentación necesaria para poder intervenir en los sectores considerados más críticos.

Dos rutas clave para el Alto Valle

Las rutas 22 y 151 son dos corredores fundamentales para la conectividad de Río Negro y tienen un fuerte impacto en la actividad económica y cotidiana de la región.

Según el Gobierno provincial, más de 438.000 habitantes se encuentran dentro del área de influencia directa del programa.

La Ruta 22 conecta el Alto Valle con centros de empaque, frigoríficos, mercados y puertos de exportación, mientras que la Ruta 151 representa un vínculo estratégico entre el Alto Valle, el norte rionegrino y la Cuenca Neuquina, con un tránsito cada vez más vinculado a la actividad logística de Vaca Muerta.

La intención es comenzar por los puntos que presentan mayores problemas y, a partir de allí, avanzar hacia una recuperación progresiva de ambos corredores nacionales.