Fernández Oro celebra las Fiestas Patrias de Chile con el "Gran Encuentro Cultural Argentino-Chileno"

Fernández Oro se pone a punto para celebrar las fiestas patrias de Chile con música, danza y una tradicional propuesta gastronómica.

La comunidad de Fernández Oro se alista para vivir una jornada de integración regional y celebración popular. En el marco de las Fiestas Patrias del país vecino, se llevará a cabo el "Gran Encuentro Cultural Argentino-Chileno" , un evento pensado para la familia que busca poner en valor las tradiciones compartidas y fortalecer los vínculos históricos entre ambos pueblos.

La cita será el próximo viernes 18 de septiembre, a partir de las 22:30 horas , en el Salón del Club Fernández Oro, ubicado en la intersección de las calles Brentana y San Martín.

La grilla artística desplegará una variada propuesta de bailes tradicionales y espectáculos musicales con referentes de distintas localidades de la zona:

Agrupaciones de danza: Se presentarán sobre el escenario los elencos locales "Amor y Tradición" y "Tierra de Rosas" (Fernández Oro), acompañados por "Cantares de Chile" (Allen) y "Tradiciones de mi tierra" (Neuquén).

Shows en vivo: La velada contará con las actuaciones de Falú Guzmán y del conjunto Juancito Villegas y Los Baguales.

Cierre musical: El broche de oro de la fiesta estará a cargo de Los Rancheros de Neuquén.

Las entradas se venden de forma anticipada y también habrán algunas disponibles en puerta. Se pueden reservar al 299 5116081.

Gastronomía típica y seguridad

Además del despliegue artístico, el evento ofrecerá un completo servicio de cantina y buffet donde el público podrá degustar platos y bebidas emblemáticas de la gastronomía chilena, entre las que destacan las empanadas tradicionales y la chupilca.

Desde la organización informaron que el predio contará con un dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico del evento y resguardar la tranquilidad de las familias asistentes.

Venta de entradas y reservas

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada a través del contacto 299 5116081. Asimismo, los organizadores confirmaron que se dispondrá de un remanente de tickets en boletería la noche del evento.

Un festejo con impacto turístico regional

El 18 de septiembre conmemora la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, hito fundamental que dio inicio al proceso de independencia de Chile, consolidado en 1818.

Esta fecha, de profunda relevancia para los ciudadanos chilenos, genera habitualmente un intenso movimiento turístico hacia la Patagonia argentina. Para este año se prevé un importante flujo de visitantes a través de los pasos internacionales de la provincia de Neuquén —como Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal—, lo que impulsará la actividad turística y cultural en las localidades del Valle.