''Estamos financieramente complicados'': El intendente Gustavo Amati en alerta por la economía del municipio

El jefe comunal de Fernández Oro brindó declaraciones sobre la situación financiera del municipio. Además, se refirió al festejo por el aniversario.

El intendente de Fernández Oro , Gustavo Amati ,, expresó que el municipio atraviesa una delicada situación financiera . En esta línea, agregó que corre riesgo el pago de sueldos y el sostenimiento de la ciudad si no se actualiza la coparticipación como corresponde o se recibe una compensación económica hasta tanto se resuelva en la Legislatura provincial la actualización de los montos.

En este sentido, hizo hincapié en la complicación que atraviesan para el funcionamiento del municipio y el pago de salarios sin asistencia financiera de la Provincia .

Consultado sobre el acuerdo salarial con los trabajadores municipales , el intendente remarcó que mantiene una buena relación con los gremios municipales y que solicitó una nueva reunión dentro de tres meses.

Gustavo Amati, el intendente de Fernández Oro reclamó por una nueva convocatoria para analizar la actualización de los índices de coparticipación.

En declaraciones a la radio local La Voz e Oro, Amati reconoció que el escenario es completo y agregó: "Es una situación muy difícil en todo el país, nunca vi algo parecido en 50 años que tengo. Nosotros estamos con trabajos internos con la secretaría de Hacienda".

Sobre el aniversario: "Estamos en septiembre y no vamos a hacer ningún festejo''

Finalmente, Fernández Oro no tendrá festejos por su aniversario, celebrado el pasado 19 de mayo y que había sido postergado para septiembre por cuestiones económicas y también climáticas.

El intendente Amati adelantó que la compleja situación económica y financiera que atraviesa el municipio obliga a reducir al mínimo cualquier actividad.

La intención es realizar un encuentro junto a emprendedores locales y con aportes del sector privado, pero bajo una condición concreta: que tenga "costo cero" para el Municipio.

Amati reconoció que las cuentas municipales atraviesan un momento muy complicado y que la comuna no está en condiciones de afrontar nuevos gastos, por lo que quedaron descartados los grandes festejos que inicialmente se habían proyectado para septiembre.

Este viernes se reúnen para tratar el Megaproyecto de loteos en Fernández Oro

El jefe comunal convocó a todos los concejales para el viernes 4 de septiembre a las 9 de la mañana, con el objetivo de analizar el proyecto, incorporar propuestas y avanzar en una ordenanza que permita concretarlo y destacaron desde su equipo de trabajo "tenemos 239 oportunidades concretas".

El proyecto de lotes accesibles vuelve así al centro de la agenda política de Fernández Oro, ahora con una propuesta adaptada a la normativa vigente y con el desafío de conseguir el acompañamiento del Concejo.

Analizan ampliar la red cloacal en Fernández Oro

A días de que el Concejo Deliberante de Fernández Oro comience a trabajar el segundo proyecto de "loteos accesibles", se avanzó en una mesa de trabajo para abordar la situación de la cobertura cloacal en la ciudad y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura que acompañen el crecimiento urbano.

El encuentro reunió a representantes del Organismo de Planeamiento Urbano, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Aguas Rionegrinas (ARSA), concejales y referentes de distintas Juntas Vecinales, con el objetivo de analizar el estado actual del servicio y las obras necesarias para ampliar la red.

Durante la reunión se presentó información vinculada a las actualizaciones del Plan Director de Cloacas y se evaluaron las inversiones que requiere Fernández Oro para garantizar una mayor cobertura en distintos sectores que todavía no cuentan con este servicio esencial.

Desde el Organismo se señaló: "Fernández Oro está creciendo y necesitamos planificar con anticipación para que la infraestructura acompañe ese desarrollo".