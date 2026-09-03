El accidente ocurrió alrededor de las 16 en 9 de Julio y España. La víctima murió en el acto y el conductor fue sometido a un test de alcoholemia.

Tragedia en pleno centro de Roca: un hombre murió atropellado y la Policía investiga cómo ocurrió. Fotos: Gentileza.

Un hombre murió este jueves tras ser atropellado en un accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de General Roca . El hecho se registró cerca de las 16, en la esquina de 9 de Julio y España .

De acuerdo a información que trascendió por testigos, la víctima sería un hombre de unos 30 años que trabajaba como lavacoches en el lugar .

La Policía confirmó que falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto .

Qué se sabe del accidente

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el hombre circulaba en bicicleta por la vereda de calle España y, por circunstancias que todavía se investigan, se habría cruzado hacia la zona de las vías.

En ese momento fue embestido por un Volkswagen Gol blanco que circulaba por calle 9 de Julio. El vehículo era conducido por un joven de 23 años.

La mecánica precisa del accidente todavía es materia de investigación.

Peritos trabajan en el lugar

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría Tercera y personal del Gabinete de Criminalística, que realizaron las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Además, al conductor del automóvil se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado forma parte de las actuaciones. La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno.

Hay un corte de tránsito

Mientras los peritos trabajan sobre la escena, el tránsito permanece cortado en 9 de Julio y España.

Se recomienda a los conductores evitar ese sector del centro de Roca y optar por recorridos alternativos hasta que finalicen las tareas policiales y periciales.